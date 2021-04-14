تجار البيض يعلقون آمال الانتعاش على شهر رمضان لتجاوز أزمة "كوفيد 19"

يعلق المهنيون العاملون في قطاع بيع البيض آمالا كبيرة على شهر رمضان، من أجل تعويض جزء من الخسارة التي تكبدوها طوال فترة جائحة “كوفيد ـ 19”.

ويؤكد حسن أبيضار، رئيس جمعية التضامن لتجار البيض بالجملة والتقسيط، أن الظروف المرتبطة بتفشي “كورونا” تسببت في تراجع رقم معاملات التجار العاملين في قطاع بيع البيض بنحو 50 في المائة، نتيجة تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين الذين خفضوا بشكل كبير من استهلاك هذا المنتوج الغذائي.

وفي هذا السياق، أفاد رئيس جمعية التضامن لتجار البيض بالجملة والتقسيط، في تصريح لهسبريس، بأن كبار مستهلكي البيض قلصوا من استهلاكهم من هذا المنتوج بنسبة قاربت 65 في المائة.

وأوضح أبيضار في التصريح نفسه: “يعتبر ممونو الحفلات وأصحاب المخابز والحلويات من أهم كبار المستهلكين للبيض. وقد تسبب انخفاض حجم استهلاك منتجاتهم في تراجع كبير في حجم اقتنائهم لهذا المنتوج الطبيعي، الذي يشكل مكونا أساسيا في صناعة مختلف أنواع الحلويات”.

وتابع المتحدث: “المستهلك العادي قلص بدوره من الكميات التي يتناولها من البيض، وتقدر نسبة هذا التراجع بنحو 40 في المائة. وكنا نأمل أن يشكل شهر رمضان بداية لعودة الانتعاش الجزئي لنشاطنا؛ لكن المؤشرات الأولية للسوق تؤكد استمرار هذا الانخفاض، على الرغم من تراجع أسعار الجملة إلى ما دون 90 سنتيما البيضة الواحدة بسعر الجملة بطبيعة الحال”.

وعبر رئيس جمعية التضامن لتجار البيض بالجملة والتقسيط عن أمله في أن تنتعش تجارة البيض مع بداية شهر رمضان، معتبرا أن عودة الحركة إلى القطاع لا يمكن أن تتم بشكل كامل إلا مع نهاية جائحة “كورونا”، وعودة الانتعاش القطاعات المتضررة؛ وهو ما سينعكس إيجابيا على القدرة الشرائية لفئة عريضة من المواطنين.