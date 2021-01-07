تحركات أمريكية مكثفة قبل افتتاح "قنصلية الداخلة"

يواصل سفير الولايات المتحدة الأمريكية المعتمد لدى المملكة المغربية، دافيد فيشر، تحركاته الدبلوماسية ميدانيا، ارتباطا بالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، حيث ينتظر أن ينتقل إلى مدينة الداخلة التي ستشهد يوم الأحد المقبل تدشين قنصلية أمريكية بأبعاد اقتصادية.

وقد سبقت السفير الأمريكي إلى عين المكان تحركات مسؤولين ودبلوماسيين أمريكيين محسوبين على السفارة، تقول مصادر هسبريس الإلكترونية إنهم زاروا مواقع عدة واستعملوا طائرة خاصة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد أعلن يوم 24 دجنبر الماضي، أنه سيتم العمل في قنصلية الداخلة بصيغة افتراضية عن طريق تقنية “Virtual Presence Posts”، إلى غاية الافتتاح الرسمي لمقرّ القنصلية الأمريكية بالصحراء المغربية.