تحركات أمريكية مكثفة قبل افتتاح "قنصلية الداخلة"

تحركات أمريكية مكثفة قبل افتتاح "قنصلية الداخلة"
صورة: أرشيف
الخميس 7 يناير 2021 - 23:28

يواصل سفير الولايات المتحدة الأمريكية المعتمد لدى المملكة المغربية، دافيد فيشر، تحركاته الدبلوماسية ميدانيا، ارتباطا بالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، حيث ينتظر أن ينتقل إلى مدينة الداخلة التي ستشهد يوم الأحد المقبل تدشين قنصلية أمريكية بأبعاد اقتصادية.

وقد سبقت السفير الأمريكي إلى عين المكان تحركات مسؤولين ودبلوماسيين أمريكيين محسوبين على السفارة، تقول مصادر هسبريس الإلكترونية إنهم زاروا مواقع عدة واستعملوا طائرة خاصة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد أعلن يوم 24 دجنبر الماضي، أنه سيتم العمل في قنصلية الداخلة بصيغة افتراضية عن طريق تقنية “Virtual Presence Posts”، إلى غاية الافتتاح الرسمي لمقرّ القنصلية الأمريكية بالصحراء المغربية.

الداخلة السفير الأمريكي الصحراء المغربية القنصلية الأمريكية

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

10
  • @li
    الخميس 7 يناير 2021 - 23:37

    الأخبار الزوينة.ما كاين غي الدق و السكات.كيبانلي.بوقادوم خاصو فترة نقاهة.المحاين كتارو عليه من هادي لهادي.زيد عطيه لعصير

    27
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • هشام
    الخميس 7 يناير 2021 - 23:40

    هادو هومة المسلمين ديالبصح مشي جيران سوء

    25
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • سلينا
    الخميس 7 يناير 2021 - 23:44

    بمجرد ان تفتتح امريكا قنصليتها بالداخلة ستتسابق دول اخرى بفتح قنصلياتها بالصحراء ولهذا يجب على الدولة الجزائرية ان تسرع في فتح قنصليتها قبل فوات الاوان وحينها لم تجد مقرا لفتح قنصليتها وتكون في قاعة الانتصار ريثما نجد لها مرءابا اما في العيون واما في الداخلة

    20
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • rado
    الخميس 7 يناير 2021 - 23:44

    عاشت الصداقة المغربية الأمريكية إلى أن يرت الله الأرض ومن عليها، والخزي والعار للجار الحقوووووود.

    17
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عادل
    الخميس 7 يناير 2021 - 23:50

    أماريكان يا لورة وعليك يطيح ندى أماريكان أقطيب لوز خليوها دوز

    11
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • جمال
    الخميس 7 يناير 2021 - 23:53

    سير على بركة الله ،الله وملكنا معنا والصحراء مغربية .ولي معجبو الحال إشرب البحر، والمستقبل إنشاء الله غدي يكون زوين . المغاربة كلهم زوينين.عاش الملك.الله إبعد علينا أولاد الحرام والمحسدين يارب.

    9
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • سلام
    الخميس 7 يناير 2021 - 23:54

    الحمدلله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نتمنى من الجرائر أن تستفيد من هذا الدرس التاريخي

    8
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • key west
    الخميس 7 يناير 2021 - 23:55

    un certain esclave du regime militaire nomer { HAKIM DZ } ,a ecris l,autre
    jour,que le consulat americaine a dakhla n,es qu,un menssange,le pauvre il croit que les derigents americains sont des menteurs comme ceux de son pays…..

    10
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • أنس
    الجمعة 8 يناير 2021 - 00:03

    تعازينا الحارة لجنرالات الجزائر على تبخر حلمهم بالإطلالة على المحيط الأطلسي.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • القنصليات
    الجمعة 8 يناير 2021 - 00:09

    يجب عليكم ان تبعثون لبقدوم برقية و بطاقة حظور الاحتفال والتدشين بمناسبة افتتاح القنصلية الامريكية بالداخلة لازم عليكم او سيغضب عليكم راه متشوق مثل هده المناسبات

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة