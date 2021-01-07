تحركات أمريكية مكثفة قبل افتتاح "قنصلية الداخلة"

يواصل سفير الولايات المتحدة الأمريكية المعتمد لدى المملكة المغربية، دافيد فيشر، تحركاته الدبلوماسية ميدانيا، ارتباطا بالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، حيث ينتظر أن ينتقل إلى مدينة الداخلة التي ستشهد يوم الأحد المقبل تدشين قنصلية أمريكية بأبعاد اقتصادية.
وقد سبقت السفير الأمريكي إلى عين المكان تحركات مسؤولين ودبلوماسيين أمريكيين محسوبين على السفارة، تقول مصادر هسبريس الإلكترونية إنهم زاروا مواقع عدة واستعملوا طائرة خاصة.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد أعلن يوم 24 دجنبر الماضي، أنه سيتم العمل في قنصلية الداخلة بصيغة افتراضية عن طريق تقنية “Virtual Presence Posts”، إلى غاية الافتتاح الرسمي لمقرّ القنصلية الأمريكية بالصحراء المغربية.
الأخبار الزوينة.ما كاين غي الدق و السكات.كيبانلي.بوقادوم خاصو فترة نقاهة.المحاين كتارو عليه من هادي لهادي.زيد عطيه لعصير
هادو هومة المسلمين ديالبصح مشي جيران سوء
بمجرد ان تفتتح امريكا قنصليتها بالداخلة ستتسابق دول اخرى بفتح قنصلياتها بالصحراء ولهذا يجب على الدولة الجزائرية ان تسرع في فتح قنصليتها قبل فوات الاوان وحينها لم تجد مقرا لفتح قنصليتها وتكون في قاعة الانتصار ريثما نجد لها مرءابا اما في العيون واما في الداخلة
عاشت الصداقة المغربية الأمريكية إلى أن يرت الله الأرض ومن عليها، والخزي والعار للجار الحقوووووود.
أماريكان يا لورة وعليك يطيح ندى أماريكان أقطيب لوز خليوها دوز
سير على بركة الله ،الله وملكنا معنا والصحراء مغربية .ولي معجبو الحال إشرب البحر، والمستقبل إنشاء الله غدي يكون زوين . المغاربة كلهم زوينين.عاش الملك.الله إبعد علينا أولاد الحرام والمحسدين يارب.
الحمدلله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نتمنى من الجرائر أن تستفيد من هذا الدرس التاريخي
un certain esclave du regime militaire nomer { HAKIM DZ } ,a ecris l,autre
jour,que le consulat americaine a dakhla n,es qu,un menssange,le pauvre il croit que les derigents americains sont des menteurs comme ceux de son pays…..
تعازينا الحارة لجنرالات الجزائر على تبخر حلمهم بالإطلالة على المحيط الأطلسي.
يجب عليكم ان تبعثون لبقدوم برقية و بطاقة حظور الاحتفال والتدشين بمناسبة افتتاح القنصلية الامريكية بالداخلة لازم عليكم او سيغضب عليكم راه متشوق مثل هده المناسبات