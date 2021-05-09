تحقيقات الدرك تصل إلى مرتكب جريمة قتل

أفلحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سبت أولاد النمة، ضمن الحيز الترابي لإقليم الفقيه بن صالح، في فك لغز جريمة قتل شنعاء ذهب ضحيتها شاب في عقده الثاني ينحدر من نواحي خريبكة.

وأفادت مصادر هسبريس بأن عناصر الدرك الملكي، بقيادة رئيس المركز، تمكنت من إلقاء القبض على المشتبه فيه، الذي ينحدر من دوار الرواجح بجماعة أولاد بورحمون، بعد تحريات دقيقة وترصد دام لأسابيع عدة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المعني بالأمر كان يحرص بشدة على أن يبقى بعيدا على الأنظار منذ ارتكابه للجريمة، إلا أن تعقب خطواته من طرف مصالح الدرك انتهى بتحديد مكان تواجده ليتم توقيفه رغم مقاومته الشرسة لعناصر الدرك.

وأسفرت عملية توقيف المشتبه فيه، الذي كان موضوع أزيد من 40 برقية بحث، عن حجز كمية من الكوكايين وميزان إلكتروني، فضلا عن مبلغ مالي مهم يشتبه في أنه متحصل عليه من تجارة المخدرات.

وقد تم وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، من أجل استجلاء باقي التفاصيل حول الدوافع الحقيقية لارتكابه هذه الجريمة، التي تعود وقائعها إلى أواخر شهر مارس الماضي حين تم العثور على الضحية جثة هامدة، قبل أن يكشف التشريح الطبي أن صاحبها شاب عشريني تلقى ضربة على مستوى الرأس وألقي به في قناة للري لإخفاء معالم الجريمة.