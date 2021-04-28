تحقيق يبحث تعنيف "مخازني" لشاب بالفنيدق

أكدت وزارة الداخلية أنه “تمت مباشرة تحقيق حول شريط فيديو تداولته مجموعة من المواقع الإلكترونية والحسابات على موقع التواصل الاجتماعي ‘فيسبوك’، الأربعاء، ويظهر قيام شخص بزي وظيفي بتعريض شخص آخر للعنف والاعتداء الجسدي”.

وأشارت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، إلى أن “المقطع المصور جاء مقرونا بتعليقات تشير إلى كون هذه الأفعال مقترفة من قبل أحد أفراد القوات المساعدة (مخازني) بمدينة الفنيدق”.

وأضاف المصدر ذاته أنه “تمت مباشرة تحقيق للكشف عن جميع حيثيات هذا الموضوع، والذي سيتم على ضوئه اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من ثبت ضلوعه في تجاوزات أو إخلالات، وترتيب كافة المسؤوليات والآثار القانونية”.