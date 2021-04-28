تحقيق يبحث تعنيف "مخازني" لشاب بالفنيدق

أكدت وزارة الداخلية أنه “تمت مباشرة تحقيق حول شريط فيديو تداولته مجموعة من المواقع الإلكترونية والحسابات على موقع التواصل الاجتماعي ‘فيسبوك’، الأربعاء، ويظهر قيام شخص بزي وظيفي بتعريض شخص آخر للعنف والاعتداء الجسدي”.
وأشارت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، إلى أن “المقطع المصور جاء مقرونا بتعليقات تشير إلى كون هذه الأفعال مقترفة من قبل أحد أفراد القوات المساعدة (مخازني) بمدينة الفنيدق”.
وأضاف المصدر ذاته أنه “تمت مباشرة تحقيق للكشف عن جميع حيثيات هذا الموضوع، والذي سيتم على ضوئه اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من ثبت ضلوعه في تجاوزات أو إخلالات، وترتيب كافة المسؤوليات والآثار القانونية”.
الثقافة المخزنية لن تتغير مهما كان التهليل والتطبيل وارسال الاوامر والدوريات والقوانين مادامت الارادة الاصلاح والتغيير غير متوفرة عند من بيدهم الامر ستبقى السلطة بمختلف الوانها ترى المواطن مجرد شخص من الرعايا لا ارادة ولا قيمة له وما زال تحت الحجر وذلك مهما حاول الاعلام الرسمي والافلام الماجورة التغطية على الواقع الذي لم تغير نظرة السلطة الافراد الشعب
يجب على وزارة الداخلية ان تخصص تكوينا دوريا لافراد القوات المساعدة من اجل استيعاب موضوع حقوق الانسان و كيفية التعامل مع المواطنين في اطار القانون و تجاوز السلوكات القديمة التي تخطاها المغرب في الوقت الحالي
الله يخد فيك الحق فهاد العواشر . حسبي الله و نعم الوكيل
شفتو علاش كولشي باغي إخوي هاد البلاد ، كاين غير الحگرة
المخزن حكار بجميع أنواعه كينساو بلي حتا هوما عندهوم العاءلة ديالهم
الله إنجيك من المشتاق الى داق،هاد القوات المساعدة كانو مساكن عايشين فواحد الكبت والتخلف،بحال شي كلب خاصو غير شويا ديال الحرية باش انبح ويعض،هذا خير دليل لام الوزارات لترى ماذا تكون ومن هم الاشخاص الذين كلفتهم بحماية امن وامان المواطن والوطن،ولكن شيء طبيعي ان كل من هب ودب يصبح رجل امن او مخازني او دركي،فكل المناصب في بلدي الحبيب تشترى بالمال.