تدابير الاحتراز من الوباء تخرج لبنانيين إلى الاحتجاج

شهد لبنان تظاهريتين شمال وجنوب البلاد، اليوم السبت، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية ورفضا لتمديد فترة الإقفال العام في إطار مواجهة انتشار “كورونا”.

وقام عدد من المحتجين في مدينة طرابلس شمال البلاد بقطع عدد من الطرقات احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية، وتمديد فترة التعبئة ضد كورونا إلى الثامن من فبراير المقبل.

وتجمع عدد من المحتجين في مدينة صيدا جنوب البلاد في ساحة تقاطع إيليا.

وطالب المحتجون بعودتهم إلى العمل لتأمين قوت يومهم، أو تأمين مساعدات لهم ليتمكنوا من تأمين حاجياتهم اليومية.

وأعلن المحتجون أن غالبية اللبنانيين يعيشون بمداخيل يومية، مع انعدام أي مساعدات إغاثية أو مالية من قبل الدولة.

يذكر أنه تم إغلاق البلاد إغلاقاً تاماً منذ 14 يناير الحالي، وذلك في إطار التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس “كورونا”. ومدد الإغلاق العام حتى الثامن من فبراير المقبل بعد ارتفاع عدد الإصابات والوفيات اليومية ارتفاعاً غير مسبوق، في ظل عجز القطاع الصحي والاستشفائي عن استيعاب المصابين.