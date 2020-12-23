تداريب قتالية تجمع طياري القوات المسلحة الملكية في مروحيات "أباتشي"‬

يستعدّ ضبّاط وتقنيو القوّات الجوّية الملكية لإجراء تدريبات مكّثفة على مروحية “أباتشي” الأمريكية، التي ستحصل عليها المملكة في صفقة عسكرية جمعتها بواشنطن، مستعينين بأحدث التقنيات في المجال وخبرات عدد من الضّباط الأمريكيين، حتى يتمكنوا من معرفة خبايا وتقنيات هذه الطّائرات النّفاثة.
وسيدوم تكوين طيّاري القوّات الجوّية الملكية 60 شهراً، وستشمل التداريب التكتيكية استخدام أنظمة المحاكاة لفائدة الفرق التي ستعمل على المروحيات المقاتلة من نوع “أباتشي”، مع القيام بعمليات تحاكي الواقع واستخدام مختلف أسلحة الأجهزة القتالية والدفاعية الموجودة على ظهر المروحيات المغربية.
ونقل منتدى القوات المسلّحة الملكية أنّ “هذه التّداريب ستتواصل على أرض الميدان عبر التعاون الموجود بين القوات الملكية الجوية وقوات ولاية يوتا لتدريب طيارين وتقنيين لدى إحدى الفرق التي تستخدم الأباتشي”.
وتقتربُ القوات المسلحة الملكية من الحصول على طائرات الهليكوبتر الأمريكية من طراز AH-64 Apache، لتنضمُّ إلى سرْب القوات الملكية الجوية، بعد مفاوضات جمعت ضباطاً مغاربة من القيادة العامة وقادة عسكريين أمريكيين. ومن المرتقبِ أن تحصلَ المملكة على 24 طائرة هليكوبتر بقيمة إجمالية قدرها 1.5 مليارات دولار.
ومازالت “أباتشي” أفضل طائرة هليكوبتر هجومية، منذ إطلاقها لأول مرة عام 1989. وتستخدم مروحيات الجيش ذات المحركين، التي طورتها شركة ماكدونيل دوغلاس (بوينغ الآن)، من قبل مصر واليونان وإسرائيل وهولندا واليابان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة.
وهذه الطائرات متقدّمة تكنولوجياً، ولها قدرات هائلة في التّنسيق مع طائرات بدون طيّار، خاصة Mq-c1 gray، ما يسمح لطيّار أباتشي بالتّحكم الكبير في العمليات الإنزالية، من خلال نظام داخلي مأهول يتكون من أحدث أنظمة الاتصال والملاحة وأجهزة الاستشعار.
وستقوم “بوينغ” بصُنع وتسليم “الأباتشي” المغربية الجديدة في إطار عقد يربطها مع الجيش الأمريكي من خلال عمليات المبيعات العسكرية الخارجية للحكومة الأمريكية.
وقامت شركة “بوينغ” بتسليم ما يقرب من 2500 طائرة “أباتشي” لـ16 دولة حتى الآن، من بينها أمريكا وهولندا واليونان والمملكة المتحدة واليابان والهند وسنغافورة وكوريا الجنوبية والسعودية.
وذكرت “بوينغ” أن شراكتها مع المغرب تمتد لعقود، إذ تلتزم بتطوير سلسلة التوريد واليد العاملة فيه، وهي شريكة في مشروع MATIS Aerospace الذي ينتج كابلات الطائرات والأحزمة.
وسنة 2016، وقعت “بوينغ” مذكرة تفاهم مع المغرب لإنشاء منظومة لموردي معدات الطائرات. كما تدعم الشركة اليد العاملة المستقبلية للبلاد من خلال شراكات مع مؤسسة التعليم من أجل التوظيف وجمعية إنجاز المغرب.
وسيدوم تكوين طيّاري ….60 شهراً .
لم افهم !!..60 شهرا كاملة ..اي 5 سنوات! ؟؟
شكرا لرئيس الأمريكي الوحش دونالد ترامب و اتوقع نفس المسار مع ادارة بابدن انشاء ألله. الله يخلف عليكم.
الصفقة المتفق عليها يصل عدد الهليكوبتر الى 36 وحدة بتقنيات الجيل الجديد أباتشي 46 غواردين و هي أحدث نسخة
غي 6 شهور بان لي داك الصفر شايط…5 سنين او ياك لاباس
الردع اصبح ضرورة قصوى و ملحة حتى لا يطمع فينا الاعداء
ههههه أباتشي طائرة نفاتة ونعل الشيطان
نطلب من حكومتنا الموقرة انشاء مفاعل نووي مغربي و الحصول على قنبلة نووية مغربية لردع جنيرالات السوء منتفخي البطون من فصيلة الكايد المقبور و تركته التي لا تعرف الادب و لا الأساليب الراقية و يحسبون أن كل خطوة مغربية من مد اليد لهم أنها ضعف او تنازل..ساء ما يظنون.
انتهى عهد الملاطفة و المجاملة..
اليوم عهد جديد ..فهناك ما قبل الكركارات و ما بعد الكركارات..
اليوم مغربنا الحبيب يكتب التاريخ..
نعم حلمي بناء مفاعل نووي مغربي ( لا يهمني مع من ) و الحصول على القنبلة النووية المغربية لأن المغرب له عدو واحد لا يريد ان يتعظ ..
المغرب اصبح يلعب مع الكبار و هذا ما يجعل جنيرالات السوء منتفخي البطون لا يغمض لها جفن و أصبحوا لا ينامون حتى ولو أخذوا أطنان المهدءات و جميع انواع المنومات الموجودة في الأسواق و اصبحوا يلبسون ليل نهار حفاظات من النوع الرخيص ..طبعا .
نحن كمغاربة شعب نطالب الدولة بالتسلح تم التسلح ما امكننا نريد العسكرة وصفقات اسلحة سنوية نريد ان نحصل على مراتب 20 واقل في تصنيف الجيوش نريد غواصات ذا مطلب شعبي من الشعب
60 شهرا مدة كافية لإتقان كل مكونا الطائرة
أنا أستعمل wondows مدة 10 سنوات و أكثر و لم أتقنه بشكل كاف فما بالكم بالاباتشي و إدارتها و صيانتها و إتقانها
حزام أسود في الكاراتي يتطلب أكثر من 60 شهرا،
6 أشهر هي مدة التدريب و ليس 60 شهرا ..
رغم عدم دراستي بالامور العسكرية الا انه وجب القول بأن بلادنا ابتليت بعدو جزائري لم يعرف مثله التاريخ البشري من حيث حفظه على كل ما هو مغربي.
ولذا فإنه لا مفر ببلادنا من اخذ الحيطة والاستعداد الداءم وبالاخص من ناحية النوعية الجيدة السلاح حتى لا يظن الاعداء اننا في دار غافلون.
الحمد لله ان قمري محمد السادس 1 و2 يصور ن عورات عجزة جارة الشر،،رد الله خبثهم وشرهم الى نحورهم ، قولوا امين يارب العالمين.
هرمنا لسماع هذا الخبر ، في انتضار مظادات الصواريخ الروسية ، س-400.
بعض الناس عندهم جهل بحقيقة الأمور كيصحاب ليهم قيادة مروحية قتالية شي حاجة ساهلة بحال لعب لبلايستيشن. .. راه هاد 60 شهر لي هي 5 سنوات يعني يالله يشدو لبيرمي هادوك الطياريين مازال ما غادي يتسماو حرايفية حتى يدوزو بيها خمس سنين خرا و يدخلو ل معارك بيها راه ماشي هي مجرد هليكوبتر و صافي راه فيها تقنيات كثيرة و متطورة و كادير شحال من مهمة فدقة واحدة
تحية إجلال وافتخار ابعثها من خلال هذا المنبر لأخي الضابط قائد الهليكوبتر بالقوات الملكية الجوية المتواجد بصحراءنا الغالية على كل مغربي حفظك الله يا اخي العزيز وحفظ جميع من معك بكل رتبهم ندعوا الله لكم بالحفظ والنصر إنه خير حافظا وخير الحافظين.
اقترح على ان يدرج في هذا التدريب ، كيفية التعامل مع عقارب و افاعي الصحراء الزاحفة منها و الطائرة ، فقد لوحظ في الايام الاخيرة ازدياد لضحايا هاذه المخلوقات في صفوف الجنود المغاربة المتواجدين على طول الحزام
“حتى يتمكنوا من معرفة خبايا وتقنيات هذه الطّائرات النّفاثة.”
الطائرة النفاثة هي التي تدفع بواسطة محرك نفاث كالبوينغ مثلا.
أما الأباتشي فهي طائرة تدفع بواسطة محرك مروحي.
الطاءرة اباطشي هيليكوبتير شاركت في حرق الانغصالين البوزبل في سنة 1986 .1987 خطيرة عندها 4 رشاشين من النوع 12.7 وكتهز 4 صواريخ لحرق الدبابات والعتاد الدي يوجد فالارض ولها تفنيات عالية حتى فااليل موتو بغيضكم بوزبال يعرفونها حق المعرفة لقد احرقتهم وتركتهم متل الزبيب فالمحبس عاش الجيش الملكي البري والبحري والجوي الله الوطن الملك.السلام عليكم.
لكل من يعتقد أن المغرب له عدو واحد فهو واهم، أعداء المغرب هم كل جيرانه لانهم يحسدونه على موقعه الجغرافي وتاريخه العظيم، أول عدو هو
-الجزائر هذا الكيان اللقيط يريد ان يستولي على أراضي المغرب وثقافته، يحسدنا على كل كبيرة وصغيرة، كيان مريض وعقدته المغرب
-إسبانيا دولة تريد استعمار الةتير من الاراضي المغربية ومن يعتقد أن مشكل اسبانيا مع المغرب هو سبتة ومليلية فهو واهم، إسبانيا تحارب الفلاحة المغربية وكذلك تحسد المغرب على إقتصاده ومخابراتها تعمل على عرقلة المغرب
-جزر الكناري ارخبيل يكن للمغرب عداوة كبيرة جدا ويحسدنا على المحيط الاطلسي ويتمنى الاستولاء على الصحراء وشواطئها
-موريتانيا هذا الكيان الجديد والفقير يكن للمغرب حقد كبير رغم ضعفه الا أنه يكره المغرب ويتمنى له الدمار
يجب على المغرب تقوية ترسانته باحدت الاسلحة والدخول للصناعات العسكرية وتقوية الجيش المغربي، لان الأعداء كتر ومتربصين
حلفاء المغرب هم امريكا بريطانيا اسرائيل، ويجب التركيز على اسرائيل لانها دولة جد متطورة وعن طريقها نستطيع الاقلاع الاقتصادي وتقوية الجيش
هل مدة التدريب:
60 شهرا
ام
6 أشهر؟؟ ؟؟
الظاهر ان 5 سنوات….. كثير و كثير…
كلمة اباتش اسم قبيلة هنود الحمر معروفين بقطع شعر الراس والانسان حي.هليكوبتر ترصد العدو أميالا بدون رصدها
ستكون صفقة مربحة أن شاء الله،لكن لا تظنوا أن أمريكا ستعلم الطيارين كل الخبايا و كيفية استعمال كل الأدوات و الوسائل .
في نفس الوقت أجره اغلبيه المواطنين المغاربه لا تتعدى ثلاثه الف درهم والتي كما يعلم الجميع لا تكفي للعيش بها ولو لعشره ايام . هذا ان وجدت مناصب شغل اصلا.
بصحتك طائرات اباتشي التي اثمنتها خياليه.
للاسف بالدولة لا تعير. التسليح الجوي الكثير من الاهتمام
c,est mieux que la feraille russe
على المغرب الاستفادة من التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية و خاصة مجال التصنيع الحربي للصواريخ و محركات الطائرات المقاتلة و العربات المصافحة و الطائرات بدون طيار
il doit avoir une erreur quelconque. 60 mois d’exercices et de stages d’apprentissage pour se familiariser avec cette génération d’avions ,c’est énorme, d’autant que les aviateurs marocains ne sont pas des débutants.
سيدوم تكوين طيّاري القوّات الجوّية الملكية 60 شهراً ?????????
“الحصول على القنبلة النووية” …. نتا مبقيتي بغيتينا راه الجزائر غير حدانا تلوح عليهوم القنبلة النووية مايبقا فينا حد لا حنا لا هما,,,
والدولة والشعب ومشيتو غالطين هاد مليار اونس ديال الدولار لي نشرات بها الا باتشي وكاين الناس مالقات متاكل افيقوا راه ماكاين لا عدو لا حرب واش عرفتو بان الحرب غاتخسر فيه الدولة 5 مليار دولار أمريكي في نهار