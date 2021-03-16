تدخل أمني يوقف مسيرة المتعاقدين في العاصمة

تدخل أمني عرفته المسيرة التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (الأساتذة المتعاقدون)، عشية الثلاثاء، بقلب العاصمة الرباط.

وشهد شارع محمد الخامس، ومحيط ساحة “باب الحد” بالرباط، إنزالا أمنيا كثيفا، بعدما حضر مئات الأساتذة المنتظمين في إطار “تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” من عدد من مدن البلاد.

ونظمت هذه المسيرة في إطار سلسلة من الاحتجاجات والخطوات التصعيدية للتنسيقية من أجل مطلب “الإدماج، وإسقاط التوظيف بصيغة التعاقد”.

وجاءت هذا الشكل الاحتجاجي في ظل استمرار حالة الطوارئ الصحية المعلنة من أجل تدبير جائحة “كورونا”، التي تمنع برسمها الأشكال الاحتجاجية في الفضاء العام.

وعرفت مسيرة اليوم سقوط أستاذ محتج في حالة حرجة بعد ضربة قوية تلقاها أثناء تفريق المتظاهرين، قبل أن ينقل إلى المستعجلات في سيارة إسعاف تحت ترديد زملائه بالتنسيقية لشعار “قْتْلوهومْ عْدْمُوهُومْ أوْلاد الشعب يْخْلْفُوهُم”، وصيحات استهجان وأصابع اتهام رفعت في وجه عناصر من قوات التدخل السريع والقوات المساعدة.

كما استنكر أساتذة متعاقدون محتجون دفعهم إلى مغادرة مدينة الرباط، ومنعهم من الحق في التنقل، بعد الإعلان عن منع المسيرة والتدخل الذي عرفته بعد ذلك.

وقال أستاذ متعاقد أمام مبنى محطة القطار بشارع محمد الخامس: “يريدون إعادتنا إلى مدننا، علما أننا جئنا فقط هذا اليوم إلى الرباط (…) والاحتجاج حقنا الدستوري للمطالبة بحقوقنا العادلة والمشروعة”.

وقال آخر في تصريح لهسبريس: “ندافع عن الوظيفة العمومية، وعن المدرسة العمومية، وعن مجانية التعليم، لأن هذا التعاقد بصيغة العمل التي شغَّلَتنا بها الدولة، يعني أن الوظيفة والمدرسة العموميتين ذهبَتا (ضاعتا).”