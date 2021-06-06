تفاصيل تدريب "الأسد الإفريقي" .. مناورات جوية وبرية وخدمات طبية

أعلنت القوات المسلحة الملكية أنه بناء على تعليمات الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، سيتم تنظيم التدريبات المغربية الأمريكية المشتركة “الأسد الإفريقي 2021” في الفترة الممتدة من 7 إلى 18 يونيو 2021.

وسيتم افتتاح التدريبات المشتركة، وفق برنامج مؤقت توصلت هسبريس بنسخة منه، زوال غد الإثنين بمدينة أكادير؛ فيما سيتم تنظيم تمرين محاكاة في مجال أنشطة القيادة خلال اليوم الثاني من مناورات “الأسد الإفريقي”، بينما ستجري مناورات جوية وبرية في الفترة الممتدة من 9 إلى 11 يونيو الجاري.

ويشير البرنامج نفسه إلى أن التدريبات المغربية الأمريكية المشتركة تتضمن كذلك بعض العمليات الرامية إلى مكافحة الإرهاب، حدد تاريخ إجرائها يوم 14 يونيو المقبل، بالإضافة إلى تنظيم تمارين التطهير البيولوجي والإشعاعي والنووي منتصف الشهر ذاته.

من جهة أخرى؛ سيتم وضع مستشفى طبي ميداني في تافراوت، يومي 16 و17 يونيو، حيث ستقدم خدمات طبية وجراحية للساكنة المحلية، ويختتم الحدث العسكري البارز، يوم 18 يونيو، بإجراء مناورات ميدانية نهائية.

جدير بالذكر أن التدريبات المغربية الأمريكية المشتركة “الأسد الإفريقي 2021” ستتم بأكادير وتيفنيت، وطانطان والمحبس وتافراوت، وبن جرير والقنيطرة، بمشاركة الآلاف من الجيوش متعددة الجنسيات وعدد كبير جدا من المعدات البرية والجوية والبحرية.

بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية، ستشهد النسخة السابعة عشرة من هذا التمرين مشاركة بريطانيا والبرازيل وكندا وتونس والسنغال وهولندا وإيطاليا، فضلا عن الحلف الأطلسي ومراقبين عسكريين من حوالي ثلاثين دولة تمثل إفريقيا وأوروبا وأمريكا.

هذا التمرين، الذي يعتبر من بين أهم التدريبات المشتركة في العالم، له أهداف متعددة أبرزها تعزيز قدرات المناورة للوحدات المشاركة؛ وتعزيز قابلية التشغيل البيني بين المشاركين في تخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة في إطار التحالف.

كما يبتغي “الأسد الإفريقي 2021” تحقيق الإتقان على صعيد التكتيكات والتقنيات والإجراءات، وتطوير مهارات الدفاع السيبراني، وتدريب المكون الجوي على إجراء العمليات القتالية والدعم والتزويد بالوقود جوا، وتعزيز التعاون في مجال الأمن البحري، وإجراء التدريبات البحرية في مجال التكتيكات والحرب التقليدية.