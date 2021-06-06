تفاصيل تدريب "الأسد الإفريقي" .. مناورات جوية وبرية وخدمات طبية

أعلنت القوات المسلحة الملكية أنه بناء على تعليمات الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، سيتم تنظيم التدريبات المغربية الأمريكية المشتركة “الأسد الإفريقي 2021” في الفترة الممتدة من 7 إلى 18 يونيو 2021.
وسيتم افتتاح التدريبات المشتركة، وفق برنامج مؤقت توصلت هسبريس بنسخة منه، زوال غد الإثنين بمدينة أكادير؛ فيما سيتم تنظيم تمرين محاكاة في مجال أنشطة القيادة خلال اليوم الثاني من مناورات “الأسد الإفريقي”، بينما ستجري مناورات جوية وبرية في الفترة الممتدة من 9 إلى 11 يونيو الجاري.
ويشير البرنامج نفسه إلى أن التدريبات المغربية الأمريكية المشتركة تتضمن كذلك بعض العمليات الرامية إلى مكافحة الإرهاب، حدد تاريخ إجرائها يوم 14 يونيو المقبل، بالإضافة إلى تنظيم تمارين التطهير البيولوجي والإشعاعي والنووي منتصف الشهر ذاته.
من جهة أخرى؛ سيتم وضع مستشفى طبي ميداني في تافراوت، يومي 16 و17 يونيو، حيث ستقدم خدمات طبية وجراحية للساكنة المحلية، ويختتم الحدث العسكري البارز، يوم 18 يونيو، بإجراء مناورات ميدانية نهائية.
جدير بالذكر أن التدريبات المغربية الأمريكية المشتركة “الأسد الإفريقي 2021” ستتم بأكادير وتيفنيت، وطانطان والمحبس وتافراوت، وبن جرير والقنيطرة، بمشاركة الآلاف من الجيوش متعددة الجنسيات وعدد كبير جدا من المعدات البرية والجوية والبحرية.
بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية، ستشهد النسخة السابعة عشرة من هذا التمرين مشاركة بريطانيا والبرازيل وكندا وتونس والسنغال وهولندا وإيطاليا، فضلا عن الحلف الأطلسي ومراقبين عسكريين من حوالي ثلاثين دولة تمثل إفريقيا وأوروبا وأمريكا.
هذا التمرين، الذي يعتبر من بين أهم التدريبات المشتركة في العالم، له أهداف متعددة أبرزها تعزيز قدرات المناورة للوحدات المشاركة؛ وتعزيز قابلية التشغيل البيني بين المشاركين في تخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة في إطار التحالف.
كما يبتغي “الأسد الإفريقي 2021” تحقيق الإتقان على صعيد التكتيكات والتقنيات والإجراءات، وتطوير مهارات الدفاع السيبراني، وتدريب المكون الجوي على إجراء العمليات القتالية والدعم والتزويد بالوقود جوا، وتعزيز التعاون في مجال الأمن البحري، وإجراء التدريبات البحرية في مجال التكتيكات والحرب التقليدية.
كان على المغرب رفض استقبال هذه المناورات على أرضه بعد تراجع الأمريكان عن خوض التداريب في قلب الصحراء المغربية وإلا فما نفع الإعتراف الأمريكي؟؟ بايدن ماصدقش
ضياع اموال الفقراء والمحتاجين .هذه الاموال لو تم استغلالها بزياده اجور الجنود المغاربه وشراى معدات عسكريه.او منحها الطبقه الفقيره
أحفاد بورقعة ݣالك اسيدي المناورات مغاديش تشمل مناطق الصحراء المغربية ,
بغيناكم ديرو لينا فيديو ديال المناورات من المحبس باش نسدو لاحفاد بورقعة فمهم
Il y a un vrai problème psychologique au maroc , pourtant les américains ont dit qu’il n’y aura pas d’opération au Sahara. Sauf si le Maroc a stationner 2 ou 3 véhicules et demander aux amerczins de les voir avec des jumelles, pour dire que le Sahara est inclus par magie.
بتعليمات من الملك القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية العسكرية سيقوم الجيش الملكي بمناوارت الأسد الأفريقي في الصحراء المغربية وهذا تأكيد على اعتراف العالم كله بأن الصحراء المغربية مغربية إلى الأبد من هنا نقول فالتذهب الجزائر إلى المزبلة وتتبعها اسبانيا هي كذلك إلى المزبلة وعلى ذبابة البوليساريو أن تلتحق بمزبلة تسمى مزبلة الجزائر وإسبانيا اما الصحرااااااااااااء فهي مغربيييييييييية وستبقى مغرررررررررربببببببببة إلى الأبد
اصبحنا نسعى لإرضاء امريكا وإسرائيل بأي وجه كان الى اضحك لنا جندي امريكي او إسرائيلي هدا هو النهار الكبير ما تنساوش ان قيمة المواطن اينما كان هي هل له كلمة في بلاده يعني يقرر
الحمد لله أن أكبر تدريب عسكري يجرى بالمغرب وليس بقبيلة عسكر المرادية وهذا دليل واضح على أهمية المغرب بالنسبة للعالم واعتراف علني بمغربية الصحراء المغربية لأن جزئ منه سيجرى على أرض المحبس التي تعتبرها عصابة المرتزقة و صنيعتها أنها أرض محررة وتدور بها معارك طاحنة يوميا كما صورت و فبركت الفديوهات سابقا وسوف يرى العالم ان شاء الله أن المحبس تنعم بالإستقرار و الحركة عادية ولا وجود لأدنى معارك بين الجيش الملكي الشجاع و نعاج المرتزقة.
التمرين الإفريقي برنامج سنوي يهدف إلى تطوير القدرات البينية والاشتغال المشترك حول التحديات الراهنة ويتضح دالك من حجم الدول المشاركة والتعاون والتنسيق الإستراتيجي . عكس الدخيرة الحية وحفر الخنادق والغبار الدي ينتهي بانتهاء تمرين المحاكاة….
الامبراطورية المغربية لها قاءد أركان له جيش
كوريا الشرقية الارهابية : شنقريحة يعين الرايس. يعني رايس نتاع رايس….. مهد الإرهاب بامتياز
عاش المغرب بملكه و شعبه ذوي التاريخ بقروووون و ليس بتأسيس أول “حكومة” سنة 1962 و باغيين يصنعوا تاريخ بزز… عقدهم المغرب و مرضهم و مع محمد السادس سيرون جحيما و الله، لهذا تراهم يخرجون خرجات إعلامية لأن اللقطاء حاسين واش راه جايهم…
مجرد تساؤل.
لماذا حذف العثماني تغريدته !!!؟؟؟
لعله حذفها ليضعها في أرشيف الحكومة كما فعلت وزارة الخارجية الأمريكية لما حذفت تغريدة ترامب.
المشرف والراعي لهذه المناورات هي الولايات المتحدة.
وهذه الأخيرة مباشرة بعد تغريدة العثماني الذي أضطر إلى حذفها قطعت الشك باليقين عندما أصدرت بيانا فندت فيه تغريدة العثماني وأكدت أن المناورات لن تشمل الصحراء الغربية.
أما كلام المغربيين، فسبق وأن قلت أن الكلام ببلاش. بدليل ما قالوا عن مرض غالي ودخول غالي وخروج غالي ومحاكمة غالي وتهديد أسبانيا وعداوة أسبانيا وغدر أسبانيا.
الی المتشاءمين
انظروا الی نوعيت التداريب و عدد الدول المشاركة و وزنها الدولي و مساحة مجالها ،هدا بحد داته نجاح باهر ،
اما المنورات باطلاق بعض الصواريخ و بعض المناوارات الاستعراضية بالطاءرات لم يعد يجدي ۔
الجيش الامريكي الذي يتدرب على جغرافيا والمدن العربية
استعداد لاي هجوم على بلد عربي واتحدي ان تقبل امريكا بدخول وتدريب ااجيش المغربي على اراضيها ومدنها ….
ولماذا لا تجري المناورات العسكرية الأمريكية في أقاليم الصحرواية. ؟
و لماذا تجرى هذه المناورات فقط في وسط مندن الداخلية؟
برنامج المناورة يضم المحبس والمحبس توجد على حدود تندوف .هدا ما جاء في البلاغ
الصحراء الغربية مقتسمة بين المغرب و البوليساريو واقعا و الحدود بينهما هو الجدار berm و مادام المغرب لم يضم شريط ساحل لكويرة فإن للجبهة منفذ بحري.
يجب على المغرب ان يناور لوحده وليس مع امريكا او غيرها أليس له جنود اكفاء او أسلحة كافية للقيام بالمناورات بعيدا عن انظار الكل ليهتبر قدرته على مواجهة الحروب والكوارث الطبيعية هكذا يحب ان تكون الجيوش المغربية قادرة على المناورة دون تدخل الاجانب ليبين لبوخروبة وابراهيم الحقير البيدق الذي يعيش على الفتاة الكبراني الفرنسي الاسباني مدى قوة المغرب العسكرية وانه اصبح قوة إقليمية بحق .
عاش الملك..عاش المغرب..عاشت امريكا..عاشت اسرائيل..عاش اليهود المغاربة خاصة واليهود عامة..شكرا ترامب..شكرا بايدن..شكرا كوشنر..شكرا بن شبات..شكرا فيشر..شكرا شينكر..شكرا بولر..شكرا بيرگوڤيتش..نعم للإعلان والإتفاق الثلاثي المغربي الامريكي الاسرائيلي..ولا عزاء لمملكة بورقعستان وفدرالية جيرمانيستان واقليم فراقشيستان وسنطيحة سانداليستان…الدق تم..الله الوطن الملك…
صاحب التعليق رقم 8 لنا الفخر ان نرضي امريكا و اسرائيل على ان نضع ايدينا في قوم غدارين خائنين لا يعرفون لا حق جار و لا دين و لا ملة كل همههم هو تدمير المغرب اما الدين يقولون ان المناورات لن تجري في الصحراء فمادا تسمي المحبس او طاناطان اه نسيت المحبس بقصفها ليلا و نهارا كلاب الحراسة في تندوف اما اولياء امرهم فلقد اختلطت عليهم الامور و اصبحوا من كثرة هديانهم و تخبطهم يضرب بعضهم بعضا و دلك جزاء الظالمين تدكرت قول الدكتور منار السليمي الدي قال عحب امر هدا الكيان الوهمي المسمى الجزائر الجنرال بين عشية و ضحاها يمسي في السجن و الاخر يصبح رئيسا و الاخر يحاكم الدي قبله اما الدولة الامبراطورية التي لها تاريخ و هوية و امجاد فلا ترد على ترهات ادناب الاستعمار و نحن عياشة و عاش الملك
ذباب قصر المرادية عبيد المرازقة و اللصةص لم يقرؤا حتى نصف المقال وبدؤا يطبقون التعليمات بكتابة تعاليق حقودة و كريهة…
انصحهم ان يعيدوا قراءة المقال كاملا لأنهم بينوا عن جهلهم و غبائهم قبل حقدهم…
المقال فيه ان التدريب سيقام جزء منه بالمحبس بقلب الصحراء المغربية على تخوم الحدود الخرائرية….
لحدي الآن الامريكان لم يصرحو باءن هذه المناورات تشمل الاراضي الصحراء الغربية وهذه رسالة واضحة الذين يقلون ان تغريدة ترامب جارية المفعول نعم انه مستر بايدن المحنك وموقفه كباقي الدول التي تحترم قوانين الشرعية الدولية المهم تجرى او لم تجرى على الاراضي الصحراوية فلن تغير شيئ على أرض الواقع هناك اتفاقية وقف اطلاق النار بين جبهة البوليزاريو والمغرب وما عليهم الا تنفيذ ما اتفقو عليه ان ارادو السلام الشامل وهذه هي الحقيقة
هاد الذباب و البعوض الدزايري معدب مسكين من جيهتنا
الله يعفو و يعافي
بعض التعليقات تنم عن راءحة الكره والحقد للمغرب بخصوص هاذه التدريبات عادية جدا كانت تقام كل سنة ماعدا السنة الفارطة بسبب كرونا تم تعليقها اذن الدورة السابعة عشرة اي 17 سنة عمر هاده التداريب الجديد هاذه السنة انها ستشرك منطقة المحبس وهدا له دلالة لان المنطقة كانت تعتبرها البوليساريو اراضي محررة اما لعيون والداخلة ليست بمشكل ان لم تقم بها اي تدريب الاهم هو المحبس والمتواجد خارج الجدار العازل وهو منطقة تماس بين الحدود المغربية الجزائرية اذن اقول لبوزبال ابقى في جحوركم ودعو التداريب تمر بسلام كما جرت العادة سابقا وان اردتم تكرار الاقتراب من الجدار وتكرير ما حدث البندير والرخيس في القصف السابق فمرحبا بكم سيتم اصتيادكم كالفئران
الذباب و البعوض الدزايري ماعندو مايدير مسكين
ومساليين مساكن فداك البلاد عليها طايحين على الجرائد ديالنا
وقراو شوييا الجرائد ديال مالي تونس ليبيا….إذا بلادكم ناشفة راه عطا الله الجييران من غيرنا
الاسد يبقى اسد مهما تطاولت عليه القرود و الضباع من الشرق و الشمال و حتى الجنوب..و الفاهم يفهم
الى كل المعلقين الشواذ من اصحاب الجنرال دوكول الجزاىريين يبدو انهم لم يقرؤو جيدا بلاغ القوات المسلحة الملكية و المناطق الاي سوف تجرى فيها المناوات من بينها المحبس و الداخلة موتو بغيضكم يا حيران السوء
مناورات الأسد الإفريقي مجرد مناورات عسكرية أمريكية تشارك فيها دول عديدة من ضمنها المغرب و تتم تحت القيادة الأمريكية لإفريقيا أفريكوم، وتختلف ب 360 درجة عن المناورات العسكرية التي تحاكي شن حرب على دولة أخرى، باعتبار أن الهدف الرئيسي لمناورات الأسد الإفريقي هو الحفاظ و الدفاع عن المصالح الأمريكية في إفريقيا عبر تدريبات تحاكي الحرب على الإرهاب خاصة بالساحل الإفريقي إضافة إلى تأمين إمدادات النفط الإفريقية لأمريكا عبر دول كغينيا الإستوائية و التنسيق بين الدول المشاركة لمحاربة الهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات٠
انتهت منذ أيام فقط مناورات بحرية أمريكية ضخمة أقيمت بتونس و شاركت فيها دول عديدة من بينها المغرب الجزائر إسبانيا تحت قيادة أمريكا أفريكوم!..لذلك، المناورات العسكرية الحقيقية هي التي تجري على أرض الدولة المعنية وبقيادتها وبدون مشاركة أي دولة أجنبية أخرى ويكون هدفها الحقيقي هو سيناريو قيام حرب شاملة مع عدو محتمل وليس تدريبات عسكرية عالمية تقام على أرض دولة مستضيفة يكون من بين أهم أهدافها مواجهة التحديات العالمية المشتركة.
أرى أن بعض المعلقين يحتاجون إلى اطباد نفسانيين مثل أرقام… 1…3.. 6 … 8 وغيرهم نن الذباب الإلكتروني الشرقي الخبيث…
هههه كثرة مواطني جار السوء في جريدة هسبريس…. اكتبوا ما شئتم في صحيفة بلد ديمقراطي يتميز بحرية التعبير، ليس كالاسطبل الذي تعيشون فيه … عبروا بكل حرية، مرحبا بكم في دولة الحق و القانون يا محترفي طوابير الحليب و السميد
منطقة المحبس تقع في الصحراء المغربية حسب خراٸط غوغل
إن غباء بنو خرخر وذبابهم الإلكتروني لا مثيل له فمهما حاولت أن تفهمهم حقيقة الوضع يبقى عقلهم عصيا عن الفهم. لذلك فلا أنصح بمجادلتهم لأنها لا تنفع ولننهج سياسة دولتنا بالتجاهل لأن مجادلة الأحمق سبة في حقنا.
بالنسبة للمغاربة الذين ينتقدون هذه التدريبات أقول لهم إنها مفيدة جدا لقواتنا فالإحتكاك بقوى عالمية تملك من التجهيزات والخبرة ما تملك لا يمكن إلا أن يكون مفيدا كما أن التكلفة لن يتحملها المغرب وحده مما يجعلنا رابحين على طول الخط. كما لا يجب أن ننسى أننا محاطون بالأعداء من كل جانب مما يجعل من الإستعداد للحرب حثمية لا مناص منها.
إسمع يا تبون وإسمع يا بورقعة المناورة الأمريكية ستجرى في المحبس يعني في تندوف المغربية
توضيح لبعض الحقودين
اعتراف امريكا بمغربية الصحراء موثق في السجل الفيدرالي الأمريكي
كما ان الإدارة الجديدة قررت في الاسابيع الماضية نشر خارطة تضم الصخراء في كل المؤسسات و الولايات
اما التداريب فرغم ان جزءا منها سيجري في الصحراء الا ان امريكا تمارس السياسة الخارجية بطريقتها مع مراعات ما تقرره الامم المتحدة دون احراج لذلك تحاول الحفلظ على التوازنات في مجلس الامن..
حذف العثماني تغريدته لانه لا دخل له في امور الجيش اما المناورات فحسب بعض التعليقات فادا لم تجر بسيدي قاسم فان امريكا لا تعترف بمغربية تلك المدينة و تعترف بمغربية العيون لانه فيها مطعم ماكدونالد
إخواني المغاربة لا تبالوا لأصحاب التعاليق الاولى فانتم تعلمون مصدرها، المغرب في الطريق الصحيح ونتمنى منكم دعمنا في معركتنا ضد استعمار دولة الجنرالات الطابورية. من قلب تيزي وزو أقول الصحراء الغربية والصحراء الشرقية مغربيتان والقبائل للقبائليين.
هذه المناورات تقذف الرعب في قلوب العصابة ومن والاها من خونة الداخل والخارج. اللهم بارك وزد في ذلك فحتما سنسمع المتربصين بالمملكة المغربية الشريفة يقطرون الشمع ويحللون خارج السياق لأننا ببساطة القافلة تسير…..
لدي صديقين ممرضين و هما في الجيش الامريكي وذاهبان في هذه العملية و اكدوا لي انهم سيحلون بتفراوت لعمل طبي انساني و بعدها سيدهبون للداخلة و القنيطرة. وسبق لهم الذهاب للمغرب في عمليات سابقة و بالدليل لهم صور في المستشفى عندنا رفقة اطفال من مناطق سوس. ناس طيبين حقا. من شاهد عيان.
الى صاحب رقم 36
ااكد لك مهمى حاولت تقليد شخصية الجزائري ترقي او مزابي او شاوي او قبايلي او عربي فلن تفلح لاننا كلنا جزائريين وعقلية ورجلة واحدة فلن تجدها عند قوم آخر وفريدة من نوعها وهذه هي الحقيقة وان اردت استحمار القراء فاءفعل ما شئت ولكن استحمار الرجال يصعب عليك
لا تصارع ولد جارة السوء و الشر. فتنسخ أنت ويستمتع هو، لان القذارة أسلوب حياته.احتط لنفسك من مناقشة مليون ونص ف على و ترفع عما يفعلونه.فمن تربى في مستنقعات الجهل والحقد والغدر والحسد والامراض النفسيه والروحية والعقلية والجسدية وسرقة تراث المملكة المغربية العظيمة مناقشته تنققص من قدرك ومكانتك وهو يتلدذ بحمقه وجهالته ونذالته ونفاقه وشره وعقده وضنكه
الى رقم 37
أي رعب تتحدث عنه يا غافل جيش الجزائري يتدرب ويناور على مدار السنة وبالذخيرة الحية ولا يتكل او ينتضر لمن يدربه وهو جاهز لكل عدوان واعلم خمسة واربعون مليون وراء جيشه لحماية ارضه وعرضه والحمد الله نحن نتكل على الله ولا نتكل على اعداء الإسلام لكي يحموننا وهذا هو الفرق ومن يستقوى بالغير اعلم انه ضعيف وهذه هي الحقيقة التي تاءلم
الى الذين يفتخرون بهذه المناورة ويقلون سوف تجرى بالمحبس أنا أقول لهم أين هو المشكل ان أجريت بالمحبس سؤالي لكم مذا بعد انتهاء هذه المناورة وهل يحل مشكل الصحراء الغربية او يبقى هناك جيش المغربي ويواجه جيش الصحراوي بكل شجاعة ويستولى على ما تبقى اتمنى ان يبقى جيش المغربي بعد المناورات فالمحبس وسوف نرى مذا يحدث وهذا ما يتمنى الجيش الصحراوي
القط الافريقي
لماذا الاستعانة بأمريكا هذا اكبر دليل على ضعف الجيش المغربي
من حق المغرب أن يرفض المناورة المغربية الأمريكية.بعد أن تخلت هده الأخيرة عن إجراء تلكة المناورة في الصحراء المغربية بعد أن إعترفت بها أنها مغربية .فما المانع ؟
كان تاي بالي بان شراء المغرب غير تضياع الفلوس ولكن ادفي ظل الاحداث الأخيرة لازم على المغرب زيادة على شراء السلاح لازم علية انشاء أرضية لتصنيعه
الأسد المغربي الإفريقي يزأر ليرعب الأعداء، و يذكرهم بأن مغرب اليوم أقوى بكثير من مغرب الأمس.
المخابرات الجزائرية مفقوسة هههه يوجدون بكثرة هنا واغلب المعلقين تابعين لها الم تقرأوا ان المناورات في المحبس والله اخبث جار ابتولينا به المغرب يشتغل في جميع المجالات ونتوما مقابلينا
ALLAH ALWATAN ALMALIK may God bless the Royal forces and those that died or injured in defending the Kingdom and we are all behind our King
Mohamed VI against any enemies from the the east or north of the Kingdom with the will and the faith in our cause no body can defeat us the Kingdom is in right path to claim back its majestic history and standing as force of peace and coexistence with deferent cultures and religions
المناورات ستقام بالمحبس على مرمى حجر من تيندوف المحتلة
المهم أن هذه المناورات التي تعتبر من أكبر المناورات في العالم تشترك فيها أكثر من 30 دولة لها وزنها في العالم وبأسلحة جد متطورة لا تقارن بخردة الاتحاد السوفياتي التي تباع لبعض الدول باثمان جد مرتفعة وتتساقط لوحدها من السماء وتسبب في قتل العديد من الجنود
الى ابن شهيد 22اسي ابن شهيد ما محلك من لاعراب في الصحرا المغربية ومادخلك في تدربة الاميركية المغربية اخش عليك ان تصيب بى قرحت فى معدتكا هون عليك يا مسكين نحن اخدنا الصحرا وانتم اخدتم بوزبال بن بطوش سير يا بن شهيد ابحت ليك عن شكرا بطاطا والترو الزيت ام المنورات العسكرية المغربية الاميريكية لا يست مشكلتك
المحبس في الصحراء هل تعرف خريطة المغرب و المناطق التدريب كانت محددة قبل سنة و قبل اعتراف امريكا
الى 41 الفحل نحن نعرف ان الجيش الجزايري مدراب احسن تدريب وقد ابان عين الشجاعتيه القتالية فى العشرية السودا عندما قتال اكتر من 250000 الف موطن جزايري زيادا على المفقودين الدين يحسبن بى الاالف هدا هو جيشكم المدرب الشاجيع اخجل بى جيشكم ايه المسكين والدراك الجزايري يقوم بجمع البطاطا هدا تدريب ام الجيش المغربي يتدراب مع الجيوش القوية والعصرية وهو مستعد ان يلقنكم لدرس متل درس 63 و76 اتكمش يا مسكين
قومي من على السرير كفاك من رفع الارجل وفتح فمك السفلي المفتوح عموديا تتلذذين طعم النقانق و التحقي بركب الحراك و ناضلي مع اخوانك من اجل حقوقك المهضومة و حريتك المسلوبة وان كانت لك الشجاعة والجراءة حاسبي مسؤولوك عن الاوضاع المعيشية وحياتك وحياة اخوانك من الشعب التى هي من سوء الى الاسوء. انزعي عنك ثوب الذل و الهوان و الخضوع لمافيا المرادية و قطاع الطرق بالثكنات الذين جعلوا حياتك جحيما ؛ الجاثمين على صدرك وانت تستمتعين ؛ هم و ابناؤهم يعيشون كالملوك في اوربا من اموال الشعب. غالبا عند البلداء و الاغبياء مثلك الحقيقة تكون مُرٌة صعبة ثقيلة و جارحة
الي ابن شهيد 22 هون على نفسك اخشي ان تصيب بى ازمة قلبية اوجلطة الدماغ متل الزعمكيم بوكروسة ليمدا هد لاهتمام با المنوارت المغربية الاميركية انتم تملكن جيش عملاق ابان عن بطولتيه فى قتل الموطنين الجزايرين فى العشرية السودا ام الجيش المغربي لهو لشراف لدفاع عن الوطن ولام يطلق النار ابد على الموطينن المغربة اخجل من جيشكم ايه البيس الغابي وترك المغرب والمغريبة فى سلام واقف فى الطابر الزيت والبطاطا
,المغاربة رجال في الصحراء ،وفي الشمال وفي الجنوب وفي خارج الوطن، المغاربة رجال
هناك اغبياء مغاربة عياشة يتهمون كل من ينتقد المخزن و سياساته الفاشلة بأنهم ذباب جزائري و على هذا الحساب راهم ثلاث أرباع المغاربة الموجودين بالمغرب ذباب جزائري!! يا للسخافة!!
نحن مغاربة عندنا النيف و فحولة و اذا كان الجزائريون كذلك مرحبا بهم، حتى هذه بلادهم! و أنا شخصيا لا اومن بالدولة القطرية انا اومن بشمال افريقيا و ليندحر العياشة هب هب
ان هذه المناورات العسكرية المشتركة تعطي قوة وحيكمتاً للجيش المغربي علمياً وإقليمياً وتصدم وتخويف الاعداء البلاد الذين يحبون العار لالشيء الا للحسد والغيرة ويعلمون بان المغرب يسير في الطريق الصحيح ويزداد تقدم في وقت وجيز والأعداء بسياستهم العمياء يتخبطون في حيرة من امرهم لاهم قاموا بتحسين اوضاع الشعب الجزايري الشقيق ولاهم ا حسنوا سمعة البلاد
الاستفادة من كل هذا شيء ثمين كم دولة تحاول تنظيم هذه المناورات العسكرية التي تعمل على تقوية العلاقة العسكرية ، وكذا الاستفادة من تقنيات جديدة عسكرية ،على العموم نحن مستفيدون أكثر من المشاركون لا خسارة في الأموال فهناك مقابل أغلى من ذالك….
هذا رد على الديك المدبوح الذي لا يريد ان يبلع لسانه على أسياده…
شكرا لأصدقائنا… لكن تأكدوا أننا سنستفيد جميعا إن شاء الله تعالى… فنحن لا نغدر…
نوفي بعهودنا…
إلا إذا غدرنا الحلفاء فهنا نكون في حل من عهودنا.