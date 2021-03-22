تدنيس العلم الوطني

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‫تعليقات الزوار

6
  • أيتبها أوبها الغالية
    الإثنين 22 مارس 2021 - 21:41

    إنهم يحتضرون لأن نهايتهم وشيكة، هكذا يفعل الديك بين الدبح و الموت! لنتحلى بضبط النفس!! إلإحتظار من علامات وشك النهاية!

    14
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  • رسالة
    الإثنين 22 مارس 2021 - 21:42

    لا يقوم بتدنيس العلم الوطني إلا من لا وطنية عنده ولا إنسانية فوطني فيه ذكرياتي فلا يمكن أن ينساها إلا حاقد أو غير متوازن.

    11
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  • عزيز
    الإثنين 22 مارس 2021 - 21:42

    الرجل يجب ان يوقف عند حده، لا يمكن التساهل في المساس برمز الوطن. هل يمكن لهدا الشخص متلا ان يقوم بنفس العمل بالعلم الهولندي. يجب على الجالية المغربية هناك التدخل و في إطار القانون لوضع حد لهدا المجنون.

    6
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  • م المصطفى
    الإثنين 22 مارس 2021 - 21:51

    تفاديا لقيام عمل إجرامي آخر من طرف عناصر لئام وخونة من عناصر جبهة الذل والعار المسماة بالبوليساريو ، لا بد من حراسة أمنية للقنصليات إما من طرف البلد المضيف أو من طرف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.

    3
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  • مصطفى فرنسا
    الإثنين 22 مارس 2021 - 21:57

    حب الوطن من الإيمان الله الوطن الملك

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  • كلنا علم الوطن
    الإثنين 22 مارس 2021 - 22:11

    يجب تكثيف الحراسة على جميع القنصليات و السفارات المغربية في الخارج من عصابات الانفصاليين الخونة المدفوعين من طرف النظام الجزائري العنصري .وهذا نتيجة الانتصارات المتتالية المغرب لكسر اوهام و مخططات العدو .و الصحراء ستبقى مغربية احب من احب و كره من كره تحت شعارنا الخالد الله الوطن الملك

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