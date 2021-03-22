تدنيس العلم الوطني

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تعليقات الزوار6
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إنهم يحتضرون لأن نهايتهم وشيكة، هكذا يفعل الديك بين الدبح و الموت! لنتحلى بضبط النفس!! إلإحتظار من علامات وشك النهاية!
لا يقوم بتدنيس العلم الوطني إلا من لا وطنية عنده ولا إنسانية فوطني فيه ذكرياتي فلا يمكن أن ينساها إلا حاقد أو غير متوازن.
الرجل يجب ان يوقف عند حده، لا يمكن التساهل في المساس برمز الوطن. هل يمكن لهدا الشخص متلا ان يقوم بنفس العمل بالعلم الهولندي. يجب على الجالية المغربية هناك التدخل و في إطار القانون لوضع حد لهدا المجنون.
تفاديا لقيام عمل إجرامي آخر من طرف عناصر لئام وخونة من عناصر جبهة الذل والعار المسماة بالبوليساريو ، لا بد من حراسة أمنية للقنصليات إما من طرف البلد المضيف أو من طرف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
حب الوطن من الإيمان الله الوطن الملك
يجب تكثيف الحراسة على جميع القنصليات و السفارات المغربية في الخارج من عصابات الانفصاليين الخونة المدفوعين من طرف النظام الجزائري العنصري .وهذا نتيجة الانتصارات المتتالية المغرب لكسر اوهام و مخططات العدو .و الصحراء ستبقى مغربية احب من احب و كره من كره تحت شعارنا الخالد الله الوطن الملك