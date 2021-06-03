"تريو" جديد يجمع سعد لمجرد بـ"الرباعي" و"ريدوان"

يضع الفنان المغربي سعد لمجرد اللمسات الأخيرة على “تريو” يجمعه بالمنتج العالمي نادر الخياط، المعروف بـ”ريدوان”، والمغني التونسي صابر رباعي.

وكشفت مصادر مقربة منه لهسبريس أن “لمعلم” يضع اللمسات الأخيرة على تسجيل الأغنية، وأن الجزء الخاص به يتم تسجيله بأحد الاستوديوهات بباريس، فيما يتم تسجيل الجزء المتعلق بريدوان والرباعي في الإمارات.

وأضافت المصادر ذاتها أن هذا الـ”تريو” سيجمع بين اللغتين العربية والإنجليزية. وعلق لمجرد على تفاصيل العمل قائلا: “التريو سيكون مفاجأة للجمهور، لأنه يضم أصواتا عالمية مختلفة عن بعضها”.

من جهته، نشر المنتج والمطرب نادر الخياط صورة من داخل استوديو الصوت بصحبة الرباعي عبر صفحته على “الأنستغرام”، وعلق عليها بالقول: “قريبا جدا رفقة إخوتي صابر الرباعي وسعد لمجرد، انتظرونا”.

ويمر صاحب أغنية “انت باغيا واحد” إلى السرعة القصوى بأعمال فنية جديدة؛ إذ ينكب على التحضير لعدد من الأعمال الفنية التي تجمعه بنجوم عالميين سيتم طرحها خلال فصل الصيف، كما يحضّر لأغنية جديدة سيدمج فيها بين اللغتين العربية والإسبانية، علما أنها المرة الأولى التي يعتمد فيها على هذا اللون الغنائي.

وأورد مصدر مقرب من مغني البوب المغربي أن “طرح لمجرد لأعمال فنية بوتيرة متسارعة أمر مدروس، يندرج وفق استراتيجية فنية بعيدة المدى، ولا يتعلق بفترة محدودة”.

يشار إلى أن حجب أغنية “إنساي” التي جمعت لمجرد بالفنان المصري محمد رمضان كان قد أثار جدلا كبيرا، بسبب رفض رمضان أداء ما بذمته من عائدات المشاهدات لفائدة النجم المغربي. وقد تمت إعادة الأغنية إلى منصة “يوتيوب” بعد التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.