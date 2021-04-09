تزنيت تشهد إطلاق مشاريع طرقية وتنموية

أشرف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الجمعة، على إعطاء الانطلاقة الرسمية لعدد من المشاريع التنموية المنجزة من طرف المديرية الإقليمية للفلاحة بتزنيت.

وفي هذا الإطار، افتتح الوزير أخنوش مجموعة من الطرق القروية المندرجة في إطار مشروع تهيئة المسالك القروية بإقليم تزنيت، من بينها الطريق الرابط بين سيدي بيعزا ولمكاين عبر إشافودن على طول 6.3 كيلومترات بجماعة أربعاء الساحل، الذي بلغت تكلفته الإجمالية 8.99 ملايين درهم، بتمويل من وزارة الفلاحة.

كما افتتح المسؤول الحكومي ذاته، بمعية الوفد المرافق له، المسلك الطرقي الرابط بين سد يوسف بن تاشفين والطريق الإقليمي رقم 104 بنفوذ جماعة أربعاء رسموكة على مسافة 20 كيلومترا، بغلاف مالي ناهز 20 مليون درهم. إضافة إلى افتتاح مشروع تهيئة وتكسية المقطع الرابط بين الطريق الجهوي رقم 107 ودوار تيوديت بنفوذ جماعة تارسواط على طول 5.6 كيلومترات بتكلفة مالية إجمالية بلغت 7.02 ملايين درهم.

وتهدف هذه المشاريع الطرقية إلى فك العزلة عن الساكنة، وتسهيل ونقل وتسويق المنتوجات المحلية، والمساهمة في التنمية المحلية، وتسهيل الولوج إلى الخدمات الأساسية، وخلق فرص الشغل.

كما أعطى الوزير ذاته الانطلاقة الرسمية لبناء وحدة لتثمين المنتوجات المحلية لفائدة اتحاد تعاونيات الرياض بأولاد جرار. ويهدف هذا المشروع إلى تأهيل التنظيمات المهنية المثمنة للمنتوجات المحلية، وتطوير الإنتاج للاستجابة للشروط الصحية للمنتجات، وتحسين دعم التعاونيات النسوية، ودعم وتقوية التنافسية.

وتضم هذه المنشأة، التي تدخل في إطار برنامج تأهيل التعاونيات بإقليم تزنيت، معرضا للمنتجات، وقاعات لإنتاج الكسكس واستخلاص الزيوت والتعبئة والتلفيف، ومخزنا للمنتوجات، ومرافق صحية، على مساحة تناهز 176.90 مترا مربعا، وتقدر تكلفتها المالية بـ 0.769 مليون درهم.

كما استمع أخنوش، خلال الزيارة التي يقوم بها إلى تزنيت، إلى شروحات تقديم مشروع تصور لتأهيل بحيرة شاطئ سيدي موسى بجماعة اثنين أكلو، في انتظار توفير الاعتمادات اللازمة لمباشرة أشغال هذا الورش، الذي من شأنه تعزيز الدور السياحي لمنطقة أكلو كواجهة بحرية مهمة.