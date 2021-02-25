مال مزوّر يسقط شابين في قبضة أمن الناظور

أوقفت مصالح الشرطة القضائية بالناظور شابين، يبلغان من العمر 21 و27 سنة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بتزوير العملة الوطنية، قبل إحالتهما على النيابة العامة المختصة اليوم الخميس.

وحسب مصدر هسبريس،فقد جرى توقيف أحد المشتبه فيهما، وهو مبحوث عنه على الصعيد الوطني، من طرف الشرطة القضائية بالناظور للاشتباه في قيامه بمحاولة اقتناء ثلاثة حواسيب من أحد المحلات التجارية بعملة مزورة.

وقادت الأبحاث والتحريات المنجزة في القضية إلى تحديد هوية شريكه في هذا العمل الإجرامي، والذي جرى توقيفه بجماعة فرخانة التابعة ترابيا لإقليم الناظور.

وإلى ذلك، وضع الموقوفان تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل مواجهتهما بالمنسوب إليهما.