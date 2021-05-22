تسجيل زيادة بالإنتاج المغربي للطاقة الكهربائية

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأن إنتاج الطاقة الكهربائية سجل ارتفاعا بنسبة 0.7 في المائة متم الفصل الأول من سنة 2021، بعد انخفاض بنسبة 2.2 في المائة متم فبراير 2021 و3.1 في المائة متم مارس 2020.

وعزت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر ماي الجاري، هذا التطور إلى زيادة الإنتاج الخاص بنسبة 3 في المائة ومساهمة الشركاء الوطنيين بنسبة 13.2 في المائة، مع انخفاض إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 6 في المائة وإنتاج الطاقات المتجددة المتعلقة بالقانون 09-13 بنسبة 4 في المائة.

وأوضح المصدر ذاته أن إنتاج الطاقة الكهربائية عرف في شهر مارس من السنة الجارية وحده تحسنا بنسبة 6.7 في المائة مقارنة بمارس 2020.

وأخذا في الاعتبار ارتفاع حجم صافي الطاقة المطلوب بنسبة 0.1 في المائة، انخفض حجم الواردات من الطاقة الكهربائية بنسبة 31 في المائة متم مارس 2021، بعد زيادة بنسبة 99.3 في المائة خلال السنة السابقة، وتحسن حجم الصادرات من الطاقة بنسبة 9.2 في المائة بعد تراجع بنسبة 67.3 في المائة.

أما بالنسبة إلى استهلاك الطاقة الكهربائية، فقد تراجع بنسبة 1 في المائة متم مارس 2021، بعد انخفاض بنسبة 1.9 في المائة متم فبراير 2021 وزيادة بنسبة 1.7 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2020.

ويعزى هذا التطور إلى تراجع استهلاك طاقة التوتر المنخفض بنسبة 4.7 في المائة، مع ارتفاع طفيف في مبيعات طاقة ذات “الجهد العالي جدا والعالي والمتوسط” بنسبة 0.3 في المائة، بعد + 4.7 في المائة و+ 0.7 في المائة على التوالي خلال السنة السابقة.