تسجيل حالتي انتحار في يوم واحد بسطات وبرشيد

أفادت مصادر هسبريس بأن إقليمي سطات وبرشيد سجلا حالتي انتحار شابين متزوجين ولهما أبناء، أمس الثلاثاء، بالطريقة نفسها، بعد إقدامهما على وضع حد لحياتهما شنقا، لأسباب شكلت موضوع بحثين تمهيديين لدى درك سطات وبرشيد.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الحالة الأولى تتعلق بالشاب “ح. م” من مواليد 1990 بثلاثاء لولاد دائرة ابن أحمد، الذي عثر عليه جثة هامدة معلقة بواسطة حبل داخل منزله بدوار الحريشة باشوية لولاد إقليم سطات.

والحالة الثانية لشاب أربعيني ينحدر من منطقة حد السوالم، عثر عليه جثة هامدة معلقة بحبل مربوط إلى عمود بدوار البوشتيين، قرب المنطقة المعروفة بـ”36″، بالنفوذ الترابي السوالم في اتجاه سيدي رحال الشاطئ إقليم برشيد.

وانتقلت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي لولاد سرية سطات، وممثل السلطة المحلية بباشوية لولاد دائرة ابن أحمد، إلى دوار الحريشة، حيث تمت معاينة جثة الهالك قبل توجيهها نحو قسم حفظ الجثث بسطات قصد التشريح لتحديد سبب الوفاة.

وموازاة مع ذلك، انتقلت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي السوالم سرية برشيد، رفقة ممثل السلطة المحلية بحد السوالم، إلى دوار البوشتيين، حيث جرت معاينة جثة الضحية وتوجيهها إلى مشرحة الرحمة بالدار البيضاء قصد التشريح الطبي لتحديد السبب الحقيقي للوفاة.

وأمرت النيابة العامة المختصة بالمحكمتين الابتدائيتين بكل من برشيد وسطات، التابعتين للدائرة القضائية بعاصمة الشاوية، بفتح أبحاث تمهيدية في حالتي الانتحار لتحديد الأسباب الحقيقية والظروف المحيطة بوقوعهما، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التشريح الطبي الذي سيجرى على جثتي الضحيتين بكل من مستشفى سطات ومشرحة الرحمة بالدار البيضاء.