تسجيل هزة أرضية في عرض ساحل الناظور

تسجيل هزة أرضية في عرض ساحل الناظور
صورة: أرشيف
الجمعة 28 ماي 2021 - 15:01

أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء أنه تم تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 3.8 درجات على سلم ريشتر، بعد ظهر اليوم الجمعة، برأس المذرات الثلاثة ببحر البوران.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها في 36 كلم عن رأس المذرات الثلاثة ببحر البوران (عرض ساحل الناظور) وقعت في حدود الساعة الواحدة و14 دقيقة و25 ثانية بعد الظهر (توقيت غرينيتش+1).

وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الهزة سجلت على عمق 7 كلم، عند التقاء خط العرض 35.751 درجة شمالا وخط الطول 2.888 درجة غربا.

الزلزال المعهد الوطني للجيوفيزياء بحر البوران هزة أرضية

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‫تعليقات الزوار

6
  • مواطنة مغربية
    الجمعة 28 ماي 2021 - 15:12

    ألطف بنا ياربي، أصبحت الهزات الأرضية كثيرة هذه الأيام ، اللهم احفظنا واحفظ إخواننا في الشمال

    6
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  • أمين
    الجمعة 28 ماي 2021 - 15:35

    اللهم الطف ببلدنا الحبيب و احفظ جميع المغاربة يارب

    4
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  • محمج
    الجمعة 28 ماي 2021 - 15:46

    اللهم إنا نعوذ بك من الغلاء والوباء والرياء. والربا والزنا والزلازل. ومن الفتن ماظهر منها وما بطن

    6
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  • عدنان
    الجمعة 28 ماي 2021 - 15:54

    تكرار الهزات الأرضية هل معناه ان المنطقة معرضة لزلزال كبير ام الأمر سيقف عند هذا الحد ، الأمر أصبح مقلق نرجوا استفسار الخبراء لكي نتجنب الأسوأ.

    0
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  • maka
    الجمعة 28 ماي 2021 - 16:00

    الله يحفظ اخواننا المغاربة والمسلمين من كل شر

    1
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  • العابر
    الجمعة 28 ماي 2021 - 16:00

    منذ شهر رمضان و الأرض تهتز بالدريوش بإقليم الناظور ،ربما 7 أو 8 مرة….على الجهات المختصة أن تكون يقظة حتى لا نفاجأ بكارثة لا قدر الله بالرغم من صعوبة التنبأ بالأمر!!!!

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