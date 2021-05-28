تسجيل هزة أرضية في عرض ساحل الناظور

أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء أنه تم تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 3.8 درجات على سلم ريشتر، بعد ظهر اليوم الجمعة، برأس المذرات الثلاثة ببحر البوران.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها في 36 كلم عن رأس المذرات الثلاثة ببحر البوران (عرض ساحل الناظور) وقعت في حدود الساعة الواحدة و14 دقيقة و25 ثانية بعد الظهر (توقيت غرينيتش+1).

وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الهزة سجلت على عمق 7 كلم، عند التقاء خط العرض 35.751 درجة شمالا وخط الطول 2.888 درجة غربا.