تسوية ممتلكات المغاربة في الخارج تضخ نصف مليار درهم في خزينة المملكة

أعلن مكتب الصرف أن عملية التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج أسفرت عن التصريح بمبلغ إجمالي ناهز 5.93 مليار درهم.
وذكر مكتب الصرف، ضمن بلاغ صحافي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن عدد التصريحات وصل إلى 1959 تصريحا، وتأتي الأصول المالية على رأس ما تم التصريح به بما قيمته 2.74 مليار درهم، أي بنسبة 46 في المائة من المجموع، فيما بلغت قيمة الممتلكات العقارية المصرح بها 1.93 مليار درهم، بنسبة 33 في المائة، أما الموجودات النقدية فكان نصيبها 1.26 مليار درهم، بنسبة 21 في المائة.
وتفيد معطيات مكتب الصرف بأن حصيلة المساهمة الإبرائية على ما تم التصريح به بلغت 528.6 مليون درهم لفائدة الخزينة.
جدير بالذكر أن عملية التسوية التلقائية تم إحداثها بموجب المادة 8 من قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020، وتمديد أجلها إلى نهاية السنة الماضية بموجب قانون المالية المعدل.
وكانت هذه العملية بمثابة عفو موجه للأشخاص الذاتيين والمعنويين المقيمين في المغرب الذين اكتسبوا ممتلكات وموجودات في الخارج بطريقة تخالف قانون الصرف، حيث فتح القانون أمامهم فرصة لتسوية وضعية من خلال التصريح وأداء مساهمة.
وكان المغرب قد اعتمد هذه العملية أول مرة سنة 2014، وأسفرت عن الإقرار بممتلكات تبلغ قيمتها 27 مليار درهم عبر قرابة 19 ألف تصريح، وهو ما مكن خزينة الدولة من تحصيل ما يناهز 2.3 مليار درهم برسم المساهمة الإبرائية.
وكانت عملية سنة 2020 آخر عملية تطلقها السلطات المغربية لتسوية وضعية من أنشؤوا ممتلكات وموجودات في الخارج في مخالفة لقانون الصرف، وسيكون بإمكان مصالح مكتب الصرف ابتداء من السنة الجارية الولوج إلى قاعدة بيانات غنية في إطار تبادل المعلومات مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لرصد كل المخالفين.
ويواجه كل امتلك عقارا أو موجودات خارج المغرب بشكل غير قانوني غرامات كبيرة جدا منصوصا عليها في ظهير 30 غشت 1949 تتجاوز بكثير المساهمات الإبرائية المقررة في عملية التسوية؛ فمثلا، إذا امتلك شخص عقاراً قيمته 1 مليون درهم في الخارج بصفة غير قانونية، فعليه أن يؤدي 6 ملايين درهم، أي 6 مرات قيمة العقار المعني.
وبالإضافة إلى ذلك، إذا لم تتم تسوية المخالفات في إطار المسطرة التصالحية التي يخولها قانون الصرف، يمكن إحالة الملف على القضاء لتحريك المتابعة، ويواجه المعنيون بالأمر عقوبات سالبة للحرية تتراوح بين 3 أشهر وخمس سنوات.
وتتميز المخالفات المتعلقة بقانون الصرف بكونها غير مشمولة بالتقادم؛ فمن لم يقم بتسوية وضعيته تجاه قانون الصرف، سيبقى دائما تحت طائلة المتابعة مهما مرت السنوات.
كيفاش خرجو الفلوس من المغرب ؟ وشحال خرجو؟وأش دارو بالملايير؟وهل أموالهم حلال؟ حاسبوهم…. أم أنهم أقوى من المعطي منجب ؟
وبذلك بدأ العد العكسي لمعاقبة الاغبياء الذين لم يصرحوا او الاذكياء الذين يعتقدون ان المغرب لن يحصل على معلومات من ابناكهم باوروبا…..
زوينة هادي تصرحوا بالممتلكات واش داروها من المغرب باش تاخدوا ضرائب عليها والله إلى دولة عوجة ولي صرح بالممتلكات ولو بالقليل راه معندو عقل .
نصف مليار درهم رقم مضحك بالمقارنة مع آلاف الملايير المهربة إلى الخارج منذ خرج الإستعمار و دخل القراصنة.
وشباط وياسمينة بادو عن حزب الاستقلال، التي اشترت في الشانزي ليزي فرنسا شقتين، وحتى رئيس فرنسا فرنسوا هولاند كان غي كاري تم
يظهر ان الضعفاء فقط هم من اعطوا الضرائب يعني الذين اشتروا في اسبانيا باربعة وعشرين مليون لانه ارخص بكثيييييير من المغرب هاذوك لي حگرتوا عليهم اما التماسيح فلا احد في الدنيا يحاسبها، الحمد لله لوجوده وعدالته
كالعادة سيأتي بعض المهاجرين الفاشلين الذين يملؤون الأسواق المغربية بالخردى الأوروبية و المتلاشيات و يتشدقون بإرسال 50 أورو لعائلاتهم للمغرب مرة كل ستة أشهر.. “نحن السبب في بقاء المغرب و المغاربة أحياء” أقول لهؤلاء فلتتعلمو من اليهود المغاربة حب الوطن و حب الوطن دليل على النضج و آكتمال الشخصية و تحقيق الذات … أما من يسب المغرب و يقلل من قيمته فالمغرب أكبر منه و أكبر من مليار منه …
5.90 ولا 6.90مليار رهوم كينين هر عند ربيجيا ديال سبتة محتلة المغاربة عندهم سخط كحل في فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا اسبانيا وووو اما أوروبا كاملة و زد مريكان و دول الخليج و طبيعة الحال ناس مشي حمقاء باش دكلاري بلي عنده علاش خسكوم ناس دكلاري خلونا نكون واقعيين قطعنا بحر و بقين تابعين فينا و حشوما خوينا بلاد و خلينلكم حقنا في حوت و فوسفاط و شبعو الله يرضي عليكم
ولفت بنشعبون إلى أن هذه الإجراءات “لا تشمل أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج، لأنهم خاضعون للنظام الضريبي في بلدان إقامتهم، بل تهم فقط المواطنين المقيمين في المغرب المتوفرين على أموال وممتلكات خارج البلاد”.