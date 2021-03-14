تشييع جثمان أب الفنان جمال الدبوز في مراكش

ووري الثرى بعد ظهر اليوم الأحد، بمقبرة في مدينة مراكش، جثمان أحمد التوزاني، والد الفكاهي الفرنسي جمال الدبوز، الذي توفي عن سن يناهز 71 سنة.

وبحضور جمال الدبوز، ذي الأصول المغربية، وأشقائه وعدد من أفراد عائلته وأصدقائه، تمت صلاة الجنازة بمسجد الكتبية على جثمان التوزاني الذي وافته المنية بالمدينة الحمراء.

وينحدر الراحل من مدينة تازة، وهاجر إلى فرنسا قبل ولادة جمال الذي احترف فن الكوميديا يوم 18 يونيو من سنة 1975 في باريس، وأصبح واحدا من بين أشهر الفنانين في فرنسا والمغرب.

وتمكن هذا الفكاهي الفرنسي من أصل مغربي، من أبناء المهاجرين الذين كانوا يقطنون ضواحي المدن الفرنسية، أن يصبح في صدارة نجوم الفكاهة والسينما في فرنسا.