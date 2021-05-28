تصريحات وزير ألماني تصب الزيت على النار في الأزمة المغربية الإسبانية

في سابقة من نوعها اختار وزير ألماني تحذير الاتحاد الأوروبي مما أسماه “ابتزاز” المغرب في قضايا الهجرة. وقد جاء هذا التحذير في إحدى أبرز الصحف الإسبانية.
وقال مايكل روث، وزير الدولة الألماني للشؤون الأوروبية، إن “الاتحاد الأوروبي يجب عليه ألا يسمح للمغرب بابتزازه”. وأضاف، في حوار مع صحيفة “إل باييس” الإسبانية، أن “الاتحاد الأوروبي يساعد بلدانا مثل المغرب على منح الشباب وجهة نظر وخلق فرص عمل. لكن لدي انطباع بأن الشباب الذين ليست لديهم آفاق يصبحون ورقة مساومة سياسية للحكام، وهذا مثير للسخرية”.
وفي هذا الإطار، قال محمد بودن، الأكاديمي والمحلل السياسي، إن “منطق إلقاء اللوم على المغرب، وتحريف النقاش الحقيقي بينه وبين ألمانيا وإسبانيا قد يضع مصداقية الشركاء في دائرة الجدل”.
وتابع بودن قائلا: “مهما كان التحالف مهما بالنسبة للمغرب، فقضاياه الاستراتيجية فوق أي مسألة أخرى، ولذلك لا يوجد ضغط يمكنه أن يقنع المغرب أو يدفعه إلى ترضية أي طرف على حساب حقوقه السيادية أو مصالحه الاستراتيجية”.
وأضاف بودن، في تصريح لهسبريس، “في تقديري، إذا كانت لدى ألمانيا وإسبانيا مصلحة في المغرب، أو كانت مصالحهما تتماشى معه، فينبغي أن يتم ذلك على أسس الحوار والمنفعة المتبادلة وليس الضغط الذي يقلص المساحات الضرورية لاستمرار العلاقات”.
وأردف “أتصور أن أوراق الضغط متبادلة، والبلدان معا يحتاجان إلى الدور المغربي على المستويين الأمني والاقتصادي، ولا يمكنهما فرض سياستهما في الهجرة على المغرب. كما أعتقد أن المغرب يطلب العمل معه كشريك في معالجة أسباب الهجرة لأنه ليس ذرعا ولا حارسا لأحد”.
وحسب بودن، “ثمة إدراك للطموح الإقليمي للمغرب وواقعيته لما يتعلق الأمر بالدفاع عن القضايا الاستراتيجية. ولذلك يبقى سيناريو إعادة تقييم ألمانيا وإسبانيا لموقفهما تجاه المغرب ممكنا من أجل تجنب تدهور الوضع في العلاقات. وأتصور أن هاتين الدولتين بإمكانهما العدول عن القيام بأعمال وتصرفات أحادية وتصعيد الخطاب ضد المغرب”.
وأكد المحلل السياسي ذاته أن المغرب يناقش البلدين كل على حدة، “رغم لجوء الإعلام الإسباني إلى إعطاء الانطباع بوجود وحدة الموضوع في علاقة المغرب بألمانيا وإسبانيا”، مشيرا إلى أن “المغرب قام بشرح موقفه للاتحاد الأوروبي، وحدد بوضوح في علاقته مع إسبانيا سبب الأزمة، وقام بنداء عاجل لشركائه من أجل تصحيح الأفعال الخاطئة، وكان مقتنعا بحصول الاستجابة، لكن حتى الآن أصيب بخيبة أمل في شريكيه”.
وأين هم أصدقاء الرباط والازمة مع الاتحاد الأوروبي أين فرنسا. وأين الدول الأفريقية (الصديقة) وابن السعودية وأين الإمارات…
هذا ليس صب زيت على نار وإنما حقيقة على المغرب أن يطور بلده ويدمر الجزائر ويرجع سبتة ومليلية وجزر الكناري وجزر الجعفرية وجبل طارق الإسباني وإشبيلية ويستعمرهم مدة ما إستعمروا مدننا .ويغير مسؤولي المغرب كلهم ويزج بهم في سجن تازممرت لكي يتعلموا عدم الكسل وحب بلدهم وعدم التكبر على الشعب وخذمة مصالح الشعب كعبيد أمريكا في القرون العبيدية الأمريكية
عندما يتحدثون عنك بهذه الطريقة و بهذه اللهجة، اعرف انك اوجعتهم و أصبحت من أصحاب القوة السياسية في المنطقة… المغرب رغم بعض الصعوبات، سائر في الطريق الصحيح. مثل تركيا بدايات 2002
كل الدول تتضامن مع بعضها البعض رغم الاختلاف في اللغة والعقيدة….. إلا……..التفووووووووو
Nous avons beaucoups d’ennemis, il faut sauvegarder notre alliance avec les États Unis, ça veut dire maintenir nos relations avec Israël car sans les relations avec Israël, la reconnaissance américaine de notre intégrité territoriale sera annulé et nous serons seules contra l’algerie, l’Espagne et let l’Allemagne
Souvenez vous que ces trois pays ont tous essayé de convaincre le nouveau américain d’annuler ce qu MR. Trump a fait
Ceux qui veulent saboter les relations du Maroc avec Israël fonts le jeux de nos ennemis
Mr. El Othmani est très aimé par les généraux algériens
هذه بداية نهاية الإتحاد الأوروبي و تفككه