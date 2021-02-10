"تصميم التهيئة" يثير حفيظة ساكنة الحي الحسني

شرعت مصالح مقاطعة الحي الحسني في عقد جلسات عمل مكثفة، من أجل دراسة ومناقشة تصميم التهيئة الجديد الخاص بهذه المنطقة التي تعد من أكثر المناطق كثافة سكانيا.

مشروع تصميم التهيئة، الذي أحالته المصالح المختصة على مقاطعة الحي الحسني، عرض أمام أنظار أعضاء مجلس المقاطعة ذاتها للاطلاع عليه، بعد أن سبق أن اطلعوا على المسودة الأولى، من أجل الوقوف على مدى استجابته للانتظارات والمقترحات التي أعدها من قبل قسم التعمير بالمقاطعة، على ضوء الملتمسات والتوصيات التي اتخذها المجلس وأجهزته في دورات سابقة.

وإلى جانب أعضاء المجلس، جرى وضع سجل مفتوح في وجه عموم المواطنين لتدوين ملاحظاتهم وإبداء آرائهم في مشروع تصميم التهيئة الجديد، قصد فسح المجال أمام الجميع للمساهمة في تجويد المشروع، قبل أن تحال الصيغة النهائية منه من قبل الوكالة الحضرية على أنظار مجلس المقاطعة لإبداء الرأي في المشروع بعد نفاد الإجراءات المسطرية الجاري بها العمل في هذا الصدد.

وعبر مجموعة من نشطاء المجتمع المدني بمقاطقة الحي الحسني عن رغبتهم في عمل الوكالة الحضرية على ملاءمة مشروع تصميم التهيئة الجديد مع حاجيات المناطق الشعبية ذات الكثافة السكانية، خاصة فيما يتعلق بالمرافق العمومية الحيوية.

وقال الناشط الجمعوي حسن السلاهمي إن “هناك مجموعة من أحياء الحي الحسني تعاني من غياب كبير للمساحات الخضراء والمرافق الاجتماعية، وعلى رأسها منطقة ليساسفة التي يسعى سكانها إلى إقناع أعضاء مجلس مقاطعة الحي الحسني والوكالة الحضرية بأهمية تخصيص أرض السلباوي، التي تعتبر آخر وعاء عقاري قابل للاستغلال، لاحتضان منطقة خضراء ومرافق اجتماعية وشبابية”.

وأضاف السلامي: “في مشروع التهيئة الحضرية الحالي، هذه المنطقة لم تحظ بأي اهتمام بمطالب ساكنتها فيما يتعلق بتحويل أرض السلباوي إلى منطقة خضراء؛ وهو ما جعل مجموعة من النشطاء الجمعويين يعملون على ربط اتصالات مكثفة مع المسؤولين، لإيصال مطالبهم في هذا الشأن”.