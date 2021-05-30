تطوان تحتضن دورة "ملتقى الشعر والتشكيل"

أعلنت دار الشعر في تطوان أنها ستنظم، بشراكة مع المعهد الوطني للفنون الجميلة، الدورة الثانية من “ملتقى الشعر والتشكيل” يوم الاثنين القادم في رواق المكي مغارة بمدينة تطوان.

يجمع هذا الملتقى، وفق المنظمين، بين الشعراء والفنانين ونقاد الفن التشكيلي في المغرب، بمشاركة شفيق الزكاري وعزيز أزغاي وبوجمعة العوفي وعز الدين بوركة وحسن الشاعر وفاطمة الزهراء الصغير وأحمد مجيدو. كما يشهد اللقاء تقديم عرض أدائي بين المشاركين وبين الشعر والتشكيل، بينما تحمل الدورة اسم المكي مغارة، أحد رواد ومؤسسي الدرس التشكيلي في المغرب.

وأورد بلاغ لدار الشعر في تطوان، توصلت به هسبريس، أنه “من الصعب الحديث عن العلاقة بين الشعر والتشكيل، لأنه من الصعب أكثر الحديث عن الفرق بينهما”؛ إذ لم ينفصل الشعر عن التشكيل يوما، وقد تواصلا دوما، عبر الثقافات والحضارات. “إنه لقاء بين البصري والشعري، والقول والشكل، والأداء والإلقاء، والدال ومعناه، واللون وماه”.

وكانت الدورة الأولى من هذا الملتقى قد انعقدت تحت مسمى “الشعر والتشكيل”، بمشاركة موليم العروسي وأحمد جاريد ويوسف وهبون وشرف الدين ماجدولين وبنيونس عميروش وآمال زكاري وفؤاد البهلاوي وأحمد مجيدو.