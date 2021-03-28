تعاضدية تستقبل ملفات المرض بالحي الحسني

افتتحت التعاضدية العامة للتربية الوطنية مركزا خاصا باستقبال ملفات المرض على مستوى عمالة الحي الحسني بالدار البيضاء، وذلك للتجاوب مع انتظارات المنخرطين.

وأقدم رئيس المجلس الإداري للتعاضدية، ميلود معصيد، مرفوقا بمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات، عبد المومن الطالب، وبحضور خديجة قباني، المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بحي الحسني، على افتتاح مركز الاتصال بمدرسة عبد الله بن ياسين.

وأوضح ميلود معصيد، رئيس التعاضدية، أن هذا المركز الجديد يأتي تجاوبا مع التوجه العام للتعاضدية ومقررات مجلسها الإداري من أجل تعزيز سياسة القرب.

ولفت معصيد، في كلمة له بالمناسبة، إلى أن التعاضدية ستقدم على افتتاح مراكز اتصال جديدة بالعديد من المناطق، حتى تتمكن من أداء الخدمات اللازمة التي تتجاوب مع انتظارات وطموحات المنخرطين.

من جهته، نوه مدير الأكاديمية الجهوية بافتتاح هذا المركز، الذي ينضاف إلى مراكز أخرى بالعديد من عمالات ومقاطعات الدار البيضاء، تسهم في خدمة نساء ورجال التعليم وذويهم.

وينتظر أن يقدم المركز الجديد بالحي الحسني مجموعة من الخدمات ذات الصلة باستقبال ملفات المرض وتقديم المعلومات والإرشادات والتوجيهات اللازمة لفائدة نساء ورجال التعليم وذويهم.

وتروم مبادرة افتتاح هذه المراكز على مستوى مدينة الدار البيضاء التخفيف من الإكراهات والصعوبات التي تعترض المنخرطات والمنخرطين على مستوى التنقل، بالنظر إلى عامل الازدحام وضعف انسيابية حركة السير.