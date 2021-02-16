تعديل مرتقب لمدونة التجارة يروم تغريم المقاولات المتأخرة في الأداء

قررت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تعديل مدونة التجارة لتضمينها مقتضيات جديدة تتيح فرض غرامات مالية على المقاولات التي تتأخر في الأداء.
وأفاد بلاغ لمرصد آجال الأداء، التابع للوزارة، بأن اجتماعه الرابع، الذي انعقد اليوم الإثنين، تميز بإقرار مشروع تعديل القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة من أجل إدراجه في مسطرة المصادقة.
وذكر المصدر ذاته أن “هذا التعديل يهدف إلى إرساء غرامات مالية تجاه المقاولات التي تتجاوز آجال أدائها المستويات المسموح بها قانونياً، وسيتم تخصيص عائداتها لدعم المقاولات”.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار تطبيق التوجيهات الملكية الواردة في خطاب 20 غشت لسنة 2018، التي دعا من خلالها الملك الإدارات العمومية والجماعات الترابية إلى أداء ما بذمتها من مستحقات تجاه المقاولات.
وناقش الاجتماع التطورات التي تم تحقيقها والقرارات التي تم اتخاذها من أجل ضبط آجال الأداء وتحسين مناخ الأعمال، واعتماد إجراءات ملموسة من شأنها تقليص آجال الأداء بشكل مستدام في القطاعين العام والخاص.
ويضم المرصد، الذي يرأسه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كلا من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والمديرية العامة للجماعات الترابية، وبنك المغرب، والتجمع المهني للأبناك المغربية،
والخزينة العامة للمملكة، ومديرية المنشآت العامة والخوصصة، وفيدرالية غرف التجارة والصناعة، والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأحدثت الحُكومة هذا المرصد سنة 2018 بشراكة مع ممثلي القطاع الخاص، وهدفه العمل على معالجة شكايات المقاولات بخصوص تأخر أداء مستحقاتها من طرف مؤسسات الدولة، كما ينشر آجال الأداء بشكل مستمر.
وتشير معطيات وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى أن المستوى الجيد لآجال الأداء المسجل في القطاع العام لا يواكبه تحسن في ما يخص أداء المستحقات العالقة بين المقاولات في القطاع الخاص، التي تناهز 450 مليار درهم، في وقت لا تتجاوز الأداءات المستحقة على الدولة عُشر هذا المبلغ.
وكان وزير الاقتصاد والمالية كشف في نونبر من السنة الماضية أن هناك مسودات مشاريع قوانين لزجر التأخر في آجال الأداء بين المقاولات باقتراح من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وقال آنذاك إنه قرر وقفها لأنه يعتقد أن على الدولة ألا تتدخل في العلاقات بين متعاقدين في القطاع الخاص.
وطفت على السطح إشكالية آجال الأداء بين المقاولات مجدداً بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها المقاولات المغربية، وخصوصاً الصغيرة والمتوسطة، بفعل الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة “كوفيد-19” التي خلفت أزمة سيولة كبيرة.
احولو الله يهديكم ياحكومة شفوي راه حوالي 154الف مقاوله كبري وصغري ومتوسط ومهنين وكتير من انواع تجاره متضررين من الحجر لمنزلي تقريبا فوق 7اشهر هدالكم من ملاير دراهبم لي كتفرقو عل الاحزاب وبعض محضوضي لبرلمان َلو زرا ورؤسا الجماعات وجمعيات وباك صاحبي وريع سياسي من تعويضات بريمات ومتيازات و48مليار مقاصه و165مليار دعم ذوبيسات الذا رباط سلا كزا محمديه والقنيطره ودعم لمقدم لطرام ولمغنيات وممتلات وممتلين ولبعض محضوضي الادارات نعاس ولاخلاص وتعويضات عن تنقل هوم معمرهم تنقلو 6اسهر وأكثر من ذالك لحد كتابة هذه سطور يعملون بتناوب 6ايام في شهر زد عن ذالك دخار مال الاكل وتنقل منهم من ترقا ومنكم من حاز عل بريمات في عزازمه تمر منه لعباد ناخد حمام وطكسي كبير رباط سلا وبعض لمدن يؤدو ضراذب وتامين عن 6مقاعد ثمنه 12000درهم وداخلي فرض 4ركاب قالبك خيفين من بعدوا علاه امولي طوبيس نقل مزدوج وطرام مملؤ عن آخره زد طربوتورات خطفا 10بلايص في مطر 3عحلات أمام دوريات الأمن وأمام أعين شرطه مرور بمدينه سلا واش هدش، مفخباركمس او هدوك لي مستفيدين من هد لملابر من انباع وتبيعات وعيشقات لي ركتهم في مناصب وتعنات وظائف زبونيه