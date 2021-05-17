تعنيف أمنيين يجر شابا إلى القضاء بالقنيطرة

أحالت مصالح ولاية أمن القنيطرة على النيابة العامة المختصة، صباح الإثنين، شخصا يبلغ من العمر 29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بعدم الامتثال وتعنيف وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم وخرق أحكام حالة الطوارئ الصحية.

وأوضحت مصادر هسبريس أن المشتبه فيه كان قد عرّض عناصر الشرطة للعنف وقاوم إجراءات الضبط والتوقيف، وذلك خلال تنفيذ العمليات الأمنية لمراقبة إجراءات الحجر الصحي لمكافحة جائحة كورونا، وهي الأفعال الإجرامية التي تم توثيقها بشرائط فيديو تداولها مستعملو شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة.

وأضافت المصادر ذاتها أن التدخل الأمني أسفر عن توقيف المشتبه فيه، الذي تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، قبل أن تتم إحالته على العدالة صباح الإثنين.