تعنيف أمنيين يجر شابا إلى القضاء بالقنيطرة

تعنيف أمنيين يجر شابا إلى القضاء بالقنيطرة
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الإثنين 17 ماي 2021 - 17:21

أحالت مصالح ولاية أمن القنيطرة على النيابة العامة المختصة، صباح الإثنين، شخصا يبلغ من العمر 29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بعدم الامتثال وتعنيف وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم وخرق أحكام حالة الطوارئ الصحية.

وأوضحت مصادر هسبريس أن المشتبه فيه كان قد عرّض عناصر الشرطة للعنف وقاوم إجراءات الضبط والتوقيف، وذلك خلال تنفيذ العمليات الأمنية لمراقبة إجراءات الحجر الصحي لمكافحة جائحة كورونا، وهي الأفعال الإجرامية التي تم توثيقها بشرائط فيديو تداولها مستعملو شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة.

وأضافت المصادر ذاتها أن التدخل الأمني أسفر عن توقيف المشتبه فيه، الذي تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، قبل أن تتم إحالته على العدالة صباح الإثنين.

إهانة موظفين عموميين خرق أحكام حالة الطوارئ عدم الامتثال ولاية أمن القنيطرة

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‫تعليقات الزوار

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  • Habib
    الإثنين 17 ماي 2021 - 17:36

    غادي يجي باه و يخرجو او يحكم ب شهر حبس نافذ و 3 اشهر موقوفة التنفيذ، هذا يجب ان يحكم ب سنتين على الأقل

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  • امحمدالرباط
    الإثنين 17 ماي 2021 - 17:39

    كفماكان بنادم مخصوش إدابز مع رجال الامن وخا لفوت ديالهم إتعامل معهم ب الاحترام علياش ديك لكسوا هيا كلشي هاهو دبا جبها فراسو وخا إكون لحق ديالو مخصوش إدير هد شي ولكن كينين شي وحدين واهلى واهلى

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  • mre
    الإثنين 17 ماي 2021 - 17:44

    البلاد مشات أحماد. الأزمة و الفقر و البطالة و السيبة و كلها كايدير شرع يديه من الفوق حتى الأسفل. الله يحد الباس و صافي.

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  • [email protected]
    الإثنين 17 ماي 2021 - 17:45

    من القنيطرة: السبب هوا العنف اللفظي والجسدي .. ،
    الضباط وأعوان الشرطة القضائية لازم ان يكونوا متشبعين بتقافة حقوق الإنسان..؟؟

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  • Said
    الإثنين 17 ماي 2021 - 17:45

    يجب تشديد العقوبة في حق تلك النمادج. الشرطي يمثل مؤسسة أمنية، لا يسمح لأحد عدم الإمثلال لشرطي. وهناك قوانين تأطر العلاقة بين الإدارة والمواطن ( إذا صح أن يكون ذالك النمودج مواطنا فعلا)

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