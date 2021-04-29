تعنيف شخص بالفنيدق يجر "مخازنية" إلى التوقيف

تعنيف شخص بالفنيدق يجر "مخازنية" إلى التوقيف
صورة: أرشيف
الخميس 29 أبريل 2021 - 01:37

كشفت وزارة الداخلية أن إجراءات التحقيق الإداري الذي بوشر في شأن وقائع العنف الموثقة من خلال مقطع فيديو مبثوث، يومه الأربعاء، على عدد من المواقع الإلكترونية ووسائط التواصل الاجتماعي، والذي يظهر قيام شخص بزي وظيفي بتعنيف شخص آخر وتعريضه للضرب، مكنت من تحديد هوية الشخص الضالع في هذه الأفعال وزميلين له كانا متواجدين بمسرح الأحداث.

وأوضح البلاغ، الذي توصلت به الجريدة الالكترونية هسبريس، أن الأمر يتعلق بعناصر من القوات المساعدة المكلفين بمهمة حراسة السواحل، حيث تقرر توقيفهم ووضعوا رهن إشارة البحث القضائي المنجز من طرف السلطات المعنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وقد أعلنت وزارة الداخلية، مساء الأربعاء، فتح تحقيق حول شريط الفيديو الذي تم تداوله من طرف عدد من المواقع الإلكترونية والحسابات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ويظهر قيام شخص بزي وظيفي بتعريض شخص آخر للعنف والاعتداء الجسدي.

وقد أثار مقطع الفيديو ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب متفاعلون مع الشريط بتوقيف المعنف وتقديمه للمحاكمة.

الحراسة النظرية الفنيدق القوات المساعدة وزارة الداخلية

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‫تعليقات الزوار

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  • مواطن من المغرب
    الخميس 29 أبريل 2021 - 01:44

    بالامس وقع مقدم في فخ العنف وتمت محاكمته وهاهم ثلاثة من القوى المساعدة جاء دورهم. والنصيحة لكل رجل سلطة او رجل أمن كيفما كانت رتبته. أن يقع فيما مثل هذه الأخطاء القاتلة التي تكون سبب في نهاية حياته المهنية ويكون عرضة للشارع والنظرات السامة التي تقتل صاحبها…

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  • الصادق
    الخميس 29 أبريل 2021 - 02:06

    السلام عليكم
    هل تعرفون ما هو السبب في تخلف المغرب؟
    نظام المخازنية والقياد نظام امني رجعي متخلف، وفرنسا لما دخلت طورته بالشرطة والدرك.
    عندنا الشرطة+ الدرك+ المخازنية+ المقدمين+ القياد… وتجد البناء العشوائي والسرقة بالنهار.
    حان الوقت لإزالة هذا النظام المتخلف واستبداله بالنظام الحديث: شرطة+ درك فقط.

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  • حسين عمري
    الخميس 29 أبريل 2021 - 02:07

    فعلا المغرب يعرف ردة حقوقية. أبطالها أفراد من القوات العمومية يظنون أنفسهم فوق القانون..لولا العالم الأورق لأفلتو من العقاب..وعليه تجب معاقبة الجاني وإنصاف الضحية

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  • جواد
    الخميس 29 أبريل 2021 - 02:12

    الضلم صعيب. رمضان جالس كيضرب فدري مسكين هكاك وصايم. إوا دابا دنوبو خرجو فيك بزربة.

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