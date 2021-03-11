تفاصيل الملقحين والمصابين بـ"كورونا" في المغرب‎

بلغ عدد المستفيدين من الحقنة الأولى من التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد 4.130.606 أشخاص، فيما استفاد 972.079 شخصا من الحقنة الثانية.

وبلغ عدد المصابين بفيروس “كورونا” خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة 464 مصابا ومصابة، بعد إجراء 12344 تحليلا مخبريا، وتعافى من “كوفيد-19″ 519 مريضا، ورُصدت 7 وفيات.

وسجلت مصالح وزارة الصحة 32 حالة خطيرة أو حرجة خلال اليوم الأخير، فيما ارتفع العدد الإجمالي للحالات الخطيرة إلى 412، واستقرت نسبة الفتك في 1.8 بالمائة طيلة الأسابيع المنصرمة، بينما ارتفعت نسبة التعافي إلى 97.2 بالمائة، علما أن العدد الإجمالي للمتعافين بلغ 474.257 شخصا.

وأفادت النشرة اليومية لوزارة الصحة حول الوضعية الوبائية ببلانا بأن معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ”كورونا” بلغ 13 بالمائة خلال اليوم الأخير، بينما انخفض مؤشر إلى 1.3 بالمائة.

وفيما يخص حالات الوفيات السبع المسجلة في الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، فقد توزعت بين 4 حالات بالدار البيضاء، وحالة واحدة بكل من مراكش والرشيدية وورزازات.

وبالنسبة إلى التوزيع الجغرافي لحالات الإصابة الجديدة بكورونا، فقد سجلت جهة الدار البيضاء سطات 315 حالة، فيما عرفت جهة الشرق 50 حالة، وشهدت جهة مراكش آسفي 24 حالة، في حين نالت جهة سوس ماسة 19 حالة.

وذكرت مصالح وزارة الصحة أن جهة طنجة تطوان الحسيمة سجلت 19 حالة، تتبعها جهة الرباط سلا القنيطرة بـ15 حالة، وحصدت جهة درعة تافيلالت 6 حالات، بعدها جهة الداخلة وادي الذهب بـ5 حالات.

وفي جهة العيون الساقية الحمراء سجلت 4 حالات، وفي جهة بني ملال خنيفرة تم رصد 3 حالات، والرقم نفسه تم تسجيله في جهة فاس مكناس، بينما سجلت جهة كلميم واد نون حالة واحدة.