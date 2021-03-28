تفجير خارج كنيسة يسقط مصابين في إندونيسيا

ذكرت الشرطة الإندونيسية أن شخصين نفذا تفجيرا يشتبه أنه انتحاري أسفر عن إصابة 14 شخصا، خارج كنيسة في إقليم ساوث سولاويزي صباح اليوم الأحد.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإقليمية زُلفان: “شخصان نفذا الهجوم، ونحن ما زلنا في مرحلة تحديد هويتهما بعد فحص الأشلاء التي عثر عليها في الموقع. ومن المحتمل أن أحد المفجرين الانتحارين امرأة”.

وأفاد أرجو يونو، المتحدث باسم الشرطة الوطنية، بأن شخصين كانا يحاولان الدخول من بوابة كاتدرائية ‘قلب يسوع الأقدس’، في العاصمة الإقليمية ماكاسار، على دراجة بخارية عندما أوقفهما حرس الأمن”.

وأضاف أرجو أن 14 شخصا أصيبوا في الهجوم، بمن فيهم ثلاثة حراس أمن في الكنيسة، وقال رئيس الشرطة الإقليمي ميرديسيام، في وقت سابق، إن أربعة مصلين من بين المصابين.

ولفت الانتباه إلى أنه من المحتمل أن الانفجار كانت “شدته عالية”، وقال في مؤتمر صحافي: “كان القداس قد انتهى، والمصلون كانوا خارجين من الكنيسة”.

وأدان الرئيس جوكو ويدودو ومجلس علماء المسلمين في إندونيسيا الهجوم، وقال: “أمرت رئيس الشرطة بالتحري عن شبكات الجناة، والكشف عن تلك الشبكات”، مضيفا أن الإرهاب جريمة ضد الإنسانية وليس له أدنى علاقة بأي تعاليم دينية.

من جهته، شدد أنور عباس، نائب رئيس مجلس علماء المسلمين في إندونيسيا، في بيان، على أن “الهجوم عمل خسيس يخالف تعاليم أي دين”.