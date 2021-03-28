تفجير خارج كنيسة يسقط مصابين في إندونيسيا

تفجير خارج كنيسة يسقط مصابين في إندونيسيا
صورة: أ.ف.ب
الأحد 28 مارس 2021 - 14:54

ذكرت الشرطة الإندونيسية أن شخصين نفذا تفجيرا يشتبه أنه انتحاري أسفر عن إصابة 14 شخصا، خارج كنيسة في إقليم ساوث سولاويزي صباح اليوم الأحد.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإقليمية زُلفان: “شخصان نفذا الهجوم، ونحن ما زلنا في مرحلة تحديد هويتهما بعد فحص الأشلاء التي عثر عليها في الموقع. ومن المحتمل أن أحد المفجرين الانتحارين امرأة”.

وأفاد أرجو يونو، المتحدث باسم الشرطة الوطنية، بأن شخصين كانا يحاولان الدخول من بوابة كاتدرائية ‘قلب يسوع الأقدس’، في العاصمة الإقليمية ماكاسار، على دراجة بخارية عندما أوقفهما حرس الأمن”.

وأضاف أرجو أن 14 شخصا أصيبوا في الهجوم، بمن فيهم ثلاثة حراس أمن في الكنيسة، وقال رئيس الشرطة الإقليمي ميرديسيام، في وقت سابق، إن أربعة مصلين من بين المصابين.

ولفت الانتباه إلى أنه من المحتمل أن الانفجار كانت “شدته عالية”، وقال في مؤتمر صحافي: “كان القداس قد انتهى، والمصلون كانوا خارجين من الكنيسة”.

وأدان الرئيس جوكو ويدودو ومجلس علماء المسلمين في إندونيسيا الهجوم، وقال: “أمرت رئيس الشرطة بالتحري عن شبكات الجناة، والكشف عن تلك الشبكات”، مضيفا أن الإرهاب جريمة ضد الإنسانية وليس له أدنى علاقة بأي تعاليم دينية.

من جهته، شدد أنور عباس، نائب رئيس مجلس علماء المسلمين في إندونيسيا، في بيان، على أن “الهجوم عمل خسيس يخالف تعاليم أي دين”.

إقليم ساوث سولاويزي إندونيسيا تفجير انتحاري كنيسة

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

1
  • sami
    الأحد 28 مارس 2021 - 15:02

    عقلية الدواعش التخريبية لم يسلم منها لا النصارى ولا اليهود ولا حتى المسلمون انفسهم …بلية فكرية اديولوجية ظلامية لا نظير لها

    9
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
قطاع الجلد في المغرب
الأحد 28 مارس 2021 - 11:44

قطاع الجلد في المغرب

صوت وصورة
ركود الأواني الفضية
الأحد 28 مارس 2021 - 10:23

ركود الأواني الفضية

صوت وصورة
قافلة "حنا قادّات"
الأحد 28 مارس 2021 - 01:28

قافلة "حنا قادّات"

صوت وصورة
منع مسيرة طلبة التمريض
السبت 27 مارس 2021 - 18:57

منع مسيرة طلبة التمريض

صوت وصورة
بطل سباق الكراسي المتحركة
السبت 27 مارس 2021 - 11:30

بطل سباق الكراسي المتحركة

صوت وصورة
انفجار مهول في سيدي مومن
الجمعة 26 مارس 2021 - 17:42

انفجار مهول في سيدي مومن