تفكيك شبكة بالسعيدية لتهريب المخدرات دوليا‎

تفكيك شبكة بالسعيدية لتهريب المخدرات دوليا‎
صورة: أرشيف
السبت 13 فبراير 2021 - 19:10

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة السعيدية، السبت، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم قاصر يبلغ من العمر 17 سنة؛ وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أنه قد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بالشريط الساحلي بمدينة السعيدية، مشيرا إلى أن عناصر الشرطة القضائية تمكنت من ضبط سيارة نفعية تحمل صفائح مزورة وعلى متنها 120 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها أربعة أطنان و55 كيلوغراما.

الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية، يضيف البلاغ، أسفرت عن توقيف المشتبه فيهم الثمانية غير بعيد عن مكان النازلة.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالموقوف القاصر تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى الأشخاص المعنيين.

الحراسة النظرية السعيدية المديرية العامة للأمن الوطني تهريب المخدرات

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
شباط يفسر الغياب والعودة
السبت 13 فبراير 2021 - 19:45

شباط يفسر الغياب والعودة

صوت وصورة
مغاربة والاحتفال بعيد الحب
السبت 13 فبراير 2021 - 13:36 14

مغاربة والاحتفال بعيد الحب

صوت وصورة
وقفة ثانية في الفنيدق
السبت 13 فبراير 2021 - 11:40 4

وقفة ثانية في الفنيدق

صوت وصورة
الحاج يونس و"فنانو الفابور"
الجمعة 12 فبراير 2021 - 21:50 13

الحاج يونس و"فنانو الفابور"

صوت وصورة
وزير الصحة في بني ملال
الجمعة 12 فبراير 2021 - 20:47 2

وزير الصحة في بني ملال

صوت وصورة
الطاهري وسلمات أبو البنات 2
الجمعة 12 فبراير 2021 - 15:39

الطاهري وسلمات أبو البنات 2