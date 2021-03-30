تقرير دولي يحصي خسائر الأبناك المغربية والإفريقية بسبب "كوفيد-19"

قال تقرير دولي صادر عن مكتب الدراسات “ماكنزي” إن البنوك الإفريقية، وضمنها المغربية، مهددة بخسارة مليارات الدولارات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكر التقرير أن البنوك الإفريقية تحتاج إلى تحسين كفاءة التشغيل وتخفيف المخاطر بسرعة لتجنب انخفاض الإيرادات بما يقدر 48 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وجاء ضمن التقرير أنه “في حالة استمرار المخاطر دون تخفيف، من المحتمل أن تواجه البنوك سنوات عدة مطبوعة بانخفاض الأرباح”، وأكد أن “الدروس المستفادة من الأزمة الاقتصادية لسنة 2008 تظهر أن السرعة هي كل شيء في أوقات الأزمة”.

ويُتوقع، حسب ماكنزي، أن ينخفض العائد على الأصول (Return on Equity) إلى أقل من 1,5 في المائة خلال السنة الجارية، قبل أن يتعافى إلى مستويات ما قبل الأزمة بنحو 9 في المائة بحلول سنة 2024، وهو ما يعادل خمس سنوات من العوائد المفقودة فعليا للقطاع المصرفي.

ويتوجب على الأبناك، وفق ماكنزي، أن تبدأ من الآن التركيز على النمو بعد الجائحة والزيادة في الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف من خلال الاستفادة مما تتيحه التكنولوجيا وتقوية قدرات إدارة المخاطر.

وذكر التقرير أن البيانات الحكومية والبيانات المالية الصادرة عن البنوك في أربعة اقتصادات رئيسية في أفريقيا (كينيا والمغرب ونيجيريا وجنوب إفريقيا) تظهر أنه على الرغم من عودة ظهور الفيروس، كان تأثير الوباء في 2020 أقل حدة مما كان متوقعا في البداية، وبالنظر إلى الدور المهم الذي تلعبه البنوك على الاقتصاد والمجتمع في القارة الإفريقية، فإن هذا الأداء قد يشير إلى انتعاش اقتصادي أسرع.