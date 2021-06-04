تكسير سيارات يورط شخصين بمنطقة الهراويين

تكسير سيارات يورط شخصين بمنطقة الهراويين
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الجمعة 4 يونيو 2021 - 22:28

تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء، بسرعة وجدية، مع مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الخميس، يظهر فيه شخصان يحدثان الفوضى ويلحقان خسائر مادية بسيارات مركونة بالشارع العام بمنطقة الهراويين بالدار البيضاء.

وأوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أن الأمر يتعلق بقضية زجرية عالجتها مصالح الشرطة بمنطقة أمن مولاي رشيد يوم الأحد 30 ماي، وتعود إلى توصل مصالح الأمن بإشعار حول تورط شخصين في خرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية، وإحداث الفوضى بالشارع العام، وإلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات.

وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هويتي المشتبه بهما وتوقيفهما وهما في حالة سكر متقدمة، بعد مرور وقت وجيز عن ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

يشار إلى أنه تم إخضاع المشتبه بهما لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، قبل أن تتم إحالتهما على العدالة بمجرد استكمال مجريات البحث.

أمن مولاي رشيد خسائر مادية بسيارات منطقة الهراويين ولاية أمن الدار البيضاء

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‫تعليقات الزوار

1
  • Abdelhak
    الجمعة 4 يونيو 2021 - 23:40

    مثل هؤلاء النمادج البشرية يحقدون على الناس لفشلهم في الحياة فيقومون بمثل هذه التصرفات التي لا معنى لها. يجب إعادة تربيتهم في السجون بالأعمال الشاقة وليس الأكل والنوم وأحكام شكلية لا يهتمون بها.

    6
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