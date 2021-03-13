تلوث نهر أبي رقراق

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تعليقات الزوار1
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16:37
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11:40
"أسترازينيكا" تعلن عن تأخير في شحنات اللقاح
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11:21
غياب قسم الإنعاش يضاعف آلام المرضى باشتوكة
رواٸح كريهة تنبعث هذه الايام اتصلنا بريضال الشركة المسٶولة عن التطهير قالوا لنا يجب علينا الاتصال بالسلطات لام المشكل منبهث من وادي ابي رفراق۔