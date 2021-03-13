تلوث نهر أبي رقراق

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‫تعليقات الزوار

1
  • عبدو
    السبت 13 مارس 2021 - 16:17

    رواٸح كريهة تنبعث هذه الايام اتصلنا بريضال الشركة المسٶولة عن التطهير قالوا لنا يجب علينا الاتصال بالسلطات لام المشكل منبهث من وادي ابي رفراق۔

    2
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