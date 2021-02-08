تماس كهربائي ينهي حياة عمال في مدينة طنجة

أدت الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة طنجة طيلة الليلة الماضية إلى إغراق كامل لإحدى الوحدات الصناعية المتواجدة بطريق الرباط (مركز الحليب)، أسفل إحدى الفيلات، ما نتجت عنه وفاة ما يزيد على 8 من العمال وفق المعطيات الأولية.

مصادر من المكان رجحت أن يكون تماس كهربائي حصل بسبب تسرب المياه، ما أدى إلى صعق الضحايا، وهو ما سيؤكده أو ينفيه التحقيق الذي تم فتحه لكشف ملابسات الواقعة.

وأغرقت الفيضانات عددا من أحياء المدينة، خصوصا المعروفة بتواجدها في مناطق منخفضة، على رأسها المنطقة الصناعية “المجد” و”حي العوامة”.

ومازالت عملية انتشال الضحايا من المعمل المذكور متواصلة، إلى حد الآن، وسط استنفار كبير للسلطات الترابية والأمنية، بحضور والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد امهيدية.