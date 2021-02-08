تماس كهربائي ينهي حياة عمال في مدينة طنجة

تماس كهربائي ينهي حياة عمال في مدينة طنجة
صورة: سفيان فاسيكي
الإثنين 8 فبراير 2021 - 12:36

أدت الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة طنجة طيلة الليلة الماضية إلى إغراق كامل لإحدى الوحدات الصناعية المتواجدة بطريق الرباط (مركز الحليب)، أسفل إحدى الفيلات، ما نتجت عنه وفاة ما يزيد على 8 من العمال وفق المعطيات الأولية.

مصادر من المكان رجحت أن يكون تماس كهربائي حصل بسبب تسرب المياه، ما أدى إلى صعق الضحايا، وهو ما سيؤكده أو ينفيه التحقيق الذي تم فتحه لكشف ملابسات الواقعة.

وأغرقت الفيضانات عددا من أحياء المدينة، خصوصا المعروفة بتواجدها في مناطق منخفضة، على رأسها المنطقة الصناعية “المجد” و”حي العوامة”.

ومازالت عملية انتشال الضحايا من المعمل المذكور متواصلة، إلى حد الآن، وسط استنفار كبير للسلطات الترابية والأمنية، بحضور والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد امهيدية.

تماس كهربائي طنجة مصرع وحدة صناعية

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‫تعليقات الزوار

7
  • محمد
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 12:41

    لاحول ولا قوة الا بالله ،اللهم تغمدهم برحمتك يارب وارزق أهلهم الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.

    11
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  • simo soussi
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 12:45

    لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله ارحمهوم . تراكم الاهمال يؤدي الى كوارث بشرية و مادية . و لا شيء يتغير للأسف

    15
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  • متتبعة
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 12:46

    انا لله وانا اليه راجعون الله ارحمهم ويوسع عليهم ويصبر دويهم وعائلاتهم يااارب تعطينا الشتا على قد النفع

    13
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  • مستفيد
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 12:54

    لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
    إن الله وإن اليه راجعون

    3
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  • بن حميدو المناصرة
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 12:54

    ان لله وان اليه راجعون رحمهم الله جميعا ورزق أهليهم الصبر والسلوان

    1
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  • عدمي وراسي عالي
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 12:57

    انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمهم شهداء الفساد ويبقى السؤال مطروحا هل نحن دولة ام زريبة اقل ما يمكن فعله هو الاعتقال الفوري لكل مسؤول ثبت تورطه من قريب او بعيد وهادا من سابع المستحيلات كما العادة سنفتح تحقيق في النازلة

    5
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  • net
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 12:58

    اللّهم ارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء و آرزق أهلهم الصبر و السلوان

    2
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