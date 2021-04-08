تنسيقية تناقش وضعية مربيات التعليم الأولي

قالت التنسيقية الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي إنها عقدت لقاء مع وحدة الوساطة والعلاقات مع البرلمان بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل “طلب وساطة المجلس مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وبحث سبل معالجة الوضعية الاجتماعية والمادية التي تعيشها أزيد من 57 ألف مربية ومربٍّ عبر ربوع المملكة، وإيجاد حلول مستعجلة لهذه الشريحة الواسعة، وحفظ حقوقها التي يضمنها الدستور والقانون”.

وأوضحت التنسيقية، في بلاغ لها، أن هذه الفئة من نساء ورجال التعليم تنتمي، كما هو معلوم، إلى ورش التعليم الأولي الذي أطلقه الملك محمد السادس بغية هيكلة التعليم الأولي ليصبح جزءا لا يتجزأ من المنظومة التعليمية لأول مرة في تاريخ المدرسة المغربية، إذ ناهز عدد الأطفال المستفيدين في الفئة العمرية بين 4 و5 سنوات 800 ألف طفل وطفلة خلال الموسم الدراسي 2019-2018.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الفئة من مربيات ومربي التعليم الأولي تتعرض لحيف كبير، يتمثل في عدم تسوية وضعيتها الإدارية، وعدم تمكينها من مستحقاتها الشهرية منذ أزيد من ثمانية أشهر.

وأشار البلاغ إلى أن فئة مربيات ومربي التعليم الأولي كانت تتقاضى خلال السنوات السابقة، عبر جمعيات متعاقدة مع الوزارة، أجورا هزيلة جدا تتراوح بين 800 درهم و1500 درهم شهريا، ليتم هذه السنة إصدار مذكرة وزارية، مؤرخة في 21 دجنبر 2020، تنص على أن يتقاضوا 2638 درهما طبقا لمقتضيات مدونة الشغل، غير أن هذه الفئة لم تحصل على أجورها المستحقة منذ انطلاق الموسم الدراسي 2020-2021 إلى اليوم، أي حوالي 8 أشهر، مقابل العمل والمجهودات التي تقوم بها لإنجاح هذا الورش.