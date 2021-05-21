تهديد امرأة وراء توقيف حارس سيارات في مكناس

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مكناس من توقيف حارس للسيارات للاشتباه في تورطه في التهديد بالاعتداء جسديا على سيدة وإلحاق خسائر مادية بممتلكاتها، وكذا التحريض على ارتكاب أفعال إجرامية.
وكانت مصالح اليقظة المعلوماتية بولاية أمن مكناس، وفق ما ورد في بلاغ أمني توصلت به هسبريس، رصدت شريطا منشورا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه حارس للسيارات يوجه إلى سيدة عبارات التهديد بالضرب والجرح وإلحاق خسائر مادية بسيارتها؛ ليتم فتح بحث قضائي على ضوء هذه التصريحات مكّن من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه.
وتم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وهدد المعني بالأمر، البالغ 38 سنة، السيدة في شريط، معتبرا أن نشرها “تدوينة” تتهم “الكاردينات” بابتزاز الناس وكسب الأموال دون وجه حق تحريض ضد حراس السيارات.
اللي صاب كيفاش يطلب الهجرة راها كاينة الاروغواي كيقبلو الطلبات
ما بقا ما يعجب هنا …صراحة البلد يسير نحو السيبة بالعلالي
خويو و ما تشوفشموراك
on a marre de ses gardiens.que l etat leur trouve un travail oi qu ils cherchent un vrai travail..on va pas combattre le chomage par nos poches nous les citoyens
ادعو اصحاب السيارات جميعهم الى عدم الخوف من طغيان الكاردبانات. لا تعطوهم مليما واحدا. انت تؤدي ضرببة سنوية على سبارتك للجولان و الركن في الشوارع و لا بعقل ان تنتهي السنة و قد اديت ضريبة اخرى لحراس لا يحرسون شيئا و اغلبهم ذووا سوابق.
من تعرض يوما للابتزاز من هؤلاء عليه فقط ان يتوجه لاقرب مركز شرطة و تقديم شكوى و تاكدوا انهم سوف يأتون لتقديمه امام المحكمة حتما ان كان لا يتوفر على تفويض من البلدية لاستغلال المكان.
هادو طغاو خاص الدولة تلقا ليهم شي حل .
تم مافاىدة الضريبة لكنخلصو .
هاد العساسة كاينين غا فالمغرب يالطيف.
لا مستوى لا تربية وكلهم سوابق .
خاص اتحيدو بمرة راهم كثرو