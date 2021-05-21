تهديد امرأة وراء توقيف حارس سيارات في مكناس

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مكناس من توقيف حارس للسيارات للاشتباه في تورطه في التهديد بالاعتداء جسديا على سيدة وإلحاق خسائر مادية بممتلكاتها، وكذا التحريض على ارتكاب أفعال إجرامية.

وكانت مصالح اليقظة المعلوماتية بولاية أمن مكناس، وفق ما ورد في بلاغ أمني توصلت به هسبريس، رصدت شريطا منشورا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه حارس للسيارات يوجه إلى سيدة عبارات التهديد بالضرب والجرح وإلحاق خسائر مادية بسيارتها؛ ليتم فتح بحث قضائي على ضوء هذه التصريحات مكّن من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

وتم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وهدد المعني بالأمر، البالغ 38 سنة، السيدة في شريط، معتبرا أن نشرها “تدوينة” تتهم “الكاردينات” بابتزاز الناس وكسب الأموال دون وجه حق تحريض ضد حراس السيارات.