توزيع مشاريع مدرة للدخل على سجناء سابقين

انطلقت، الإثنين بعمالة إقليم مكناس، أولى محطات عملية توزيع مشاريع مدرة للدخل لفائدة 15 مستفيدا من النزلاء السابقين بالمؤسسات السجنية ممن كانوا موضوع برنامج “مصالحة”.

وأشرف عامل عمالة مكناس والمنسق الوطني لمصالح مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، على العملية التي ستليها عملية ثانية يوم 25 ماي بمدينة فاس، يستفيد منها 16 مستفيدا، على أن تختتم بمحطة ثالثة يوم 26 ماي بمقر عمالتي مقاطعات ابن مسيك ومولاي رشيد بالدار البيضاء، لفائدة 19 مستفيدا.

ويبلغ الغلاف الإجمالي الذي خصص لهذه العملية التي استهدفت 50 مستفيدا ينتمون إلى مختلف مدن وأقاليم المملكة، بينهم نزيلتان سابقتان، ممن تم الإفراج عنهم بموجب عفو ملكي سام أو بعد انقضاء العقوبة، ما مجموعه 2576296 درهما.

وتنوعت مجالات المشاريع المدرة للدخل بتنوع طبيعة تكوين ومؤهلات وقدرات المستفيدين المهنية منها والحرفية، وحسب الخصوصية السوسيو-اقتصادية للمناطق التي ينتمون إليها، حيث شملت الخدمات والتجارة والبناء والمطعمة والصناعة التقليدية والفلاحة.

يذكر أن برنامج “مصالحة” الذي أقفل نسخته السابعة وبلغ عدد المستفيدين في إطاره من خدمات المؤسسة 128 نزيلة ونزيلا سابقا، يتم تحت إشراف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وبشراكة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والرابطة المحمدية للعلماء والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وخبراء مختصين في المجال.

ويروم البرنامج إعادة إدماج النزلاء من خلال المصالحة مع الدين والذات والمجتمع، إذ يتوج بالإدماج السوسيو-مهني بتمكينهم من مشاريع مدرة للدخل بعد استفادتهم من برامج المصاحبة الاجتماعية والصحية والإدارية والمهنية، وفق مشروع الحياة الفردي الذي تسهر على إعداده المراكز الجهوية للمصاحبة وإعادة الإدماج التابعة للمؤسسة وشركاؤها مع كل مستفيد على حدة بعيد الإفراج عنهم مباشرة.