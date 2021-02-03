توقف مؤقت لـ"أوطوروت" الرباط عين عتيق

أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أن حركة السير ستعرف توقفا مؤقتا على المقطع الطرقي بين الرباط وعين عتيق، وذلك جراء أشغال وضع عوارض للممر العلوي لبدال تمارة.

وأنهت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إلى علم كافة زبنائها مستعملي الطريق السيار الرباط-الدار البيضاء، بأنها ستقوم بأشغال وضع عوارض للممر العلوي لبدال تمارة، على مستوى النقطة الكيلومترية 2+400، وذلك من يوم الأربعاء 3 فبراير الجاري على الساعة التاسعة صباحا إلى السادسة صباحا من يوم الجمعة القادم.

وأوضحت الشركة، في بلاغ لها، أن حركة السير ستعرف توقفا مؤقتا على المقطع بين الرباط وعين عتيق اعتبارا من الأربعاء 3 فبراير من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة صباحا من يوم الخميس 4 فبراير الجاري، وبين عين عتيق والرباط من يوم من الخميس 4 فبراير على الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا من يوم الجمعة 5 فبراير الجاري.

ودعت الشركة مستعملي الطريق السيار الذين يرغبون في الولوج إلى الطريق السيار الدار البيضاء من تمارة، أن يسلكوا الطريق الإقليمية 322R أو طريق الفلاح عبر مدينة هرهورة، ثم ولوج الطريق السيار عبر بدال عين عتيق، وذلك من الأربعاء 03 فبراير على الساعة التاسعة صباحا حتى السادسة صباحا يوم الخميس 04 فبراير الجاري.

وحثت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مستعملي الطريق السيار القادمين من الرباط والمتوجهين صوب الدار البيضاء الخروج من الطريق السيار عند بدال تمارة واستعمال الطريق الإقليمي R322 أو طريق الفلاح عبر مدينة هرهورة، ثم الولوج إلى الطريق السيار عبر بدال عين عتيق، وذلك من الأربعاء 3 فبراير الجاري على الساعة 9 مساء حتى السادسة صباحا يوم الخميس 4 فبراير الجاري.