توقيفات تدفع "المتعاقدين" إلى زيادة التصعيد

مواصلة تكريس “أزمة الطرفين”، لا تزال شوارع الرباط حاملة للتقاطب بين الأساتذة المتعاقدين والقوات العمومية، هذه المرة بعد الاعتقالات التي تلت احتجاجات الأطر التربوية، أمس الثلاثاء، بمختلف شوارع العاصمة، في مقدمتها ساحة باب الأحد.
ورفض الأساتذة إخلاء المدينة إلى غاية إطلاق سراح كافة المعتقلين (عددهم 19)، وهو ما جرى بعض منه هذا الصباح وفق مصادر حقوقية؛ لكن استمرار بقاء البعض رهن الاعتقال جعل الأطر التعليمية تطالب بتمديد مدة الاحتجاجات.
ومن المرتقب أن تستمر الأشكال التصعيدية للأساتذة المتعاقدين، تفاعلا مع مستجد الاعتقال، بانعقاد المجلس الوطني المقبل للتنسيقية التي ينخرطون في صفوفها؛ فيما بادرت المركزيات النقابية إلى تشكيل لجنة من مسؤولين وعدد المحامين لمتابعة الاعتقالات التي طالت المتعاقدين.
وتخوض تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، منذ ما يقرب الأربع سنوات، احتجاجات قوية تطالب من خلالها بالإدماج ضمن الوظيفة العمومية؛ لكن وزارة التربية الوطنية تصر على أن نظام العقدة هو “خيار دولة”، وقد جاء من أجل تجويد المنظومة.
محمد بولانوار، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أورد أنه لا أحد يدري إلى حدود اللحظة أين يمكث المعتقلون، مؤكدا أن الأعضاء تفقدوا مختلف الدوائر بالعاصمة، لكن دون الوصول إلى مكان الاعتقال.
وأضاف بولانوار، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه بعد ضغط كبير اتصلت السلطات بالعائلات ليلا للإخبار بشأن الاعتقال، مبديا أسفه للطريقة التي جرت بها العملية، مشبها إياها باختطاف للأساتذة، وفق تعبيره.
وأوضح عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أن المحتجين عازمون على المكوث في الرباط وتمديد الإضراب إلى غاية إطلاق سراح المعتقلين، مع تسطير أشكال تصعيدية أخرى، مؤكدا أن البرنامج المسطر سيتم تنفيذه كما هو، داعيا السلطات إلى تجنب التدخل.
وانتقد المتحدث ذاته استمرار غياب الحوار الجاد مع وزارة التربية الوطنية، معتبرا أن ذلك هو السبب الرئيسي فيما يجري الآن، مطالبا بالجلوس إلى طاولة التفاوض المسؤول والملزم، مع تفادي جميع الحوارات الصورية التي لم تزد الوضع سوى تأزما.
يجب طردهم لعدم إحترامهم لتعاقدهم وتوظيف شباب في المستوى لإنقاذ تلاميذ الفقراء من الضياع وأن تكون عقدة العمل لمدة سنتين قابلة للتجديد
il n ya que dans les pays arabes ou tiers monde qu on voit des professeurs se faire tabasser et jeter en prison.
نحمل المسؤولية للوزير امزازي الذي اغلق ابواب الحوار
احتجاج غير قاوني من طرف المتعاقدين.اسم على مسمى متعاقد و العقدة فيها سنتين و تم قبول العقد من طرف المتعاقد .فهل يعطيه الحق في الادماج في الوظيفة العمومية التي نص القانون على طرق نظامية للولوج اليها.ام ان الوظيفة بالقوة(صحة)
استعدوا لاستعمال أدوات جديدة في فض الاحتجاجات، خاصة الغاز المسيل للدموع، أغلقوا جميع الساحات وشارع محمد الخامس، استعدوا لاحتمال ظهور احتجاجات في مدن متفرقة، استغلوا فرصة اجتماع مجلسهم الوطني واعتقلوهم جميعا دفعة واحدة، وهذا أمر مباشر واجب التنفيذ وليس اقتراحا، ثم بعد ذلك أظهر رغبتك في التفاوض وادخل النقابات وسيطا، ثم اكسب الوقت وأوقف الدراسة وانتقل للدراسة عن بعد، بعد أيهامهم ان الوزارة ارتأت ذلك بعد ظهور سلالات جديدة.
هؤلتء السادة المتعاقدون طوعاً واختياراً في حاجة إلى قراءة جيدة ودقيقة للعقد الذي كان يجمعهم بالوزارة قبل أن يتحول التعاقد إلى توظيق نظامي جهوي..بسبب محدودية تكوينهم لم يستوعبوا معنى ذلك العقد ولم يفهموه!الله إكون فالعون..فكيف ننتظر منهم أن يكونوا تلامذتنا..فاقد الشيء لا يعطيه
نحن كأباء نحمل المسؤولية لهولاء الاساتدة في الهدر الزمان المدرسي و تردي مستوى التلاميد ….الاساتدة الدين يعلمون شروط العمل قبل المبارة و الان انقلبو و اتخدو ابنائنا دروعا بشرية لتحقيق مطالبهم الشخصية
بغيتي التفاوض كلس ليه قبل توقع العقد اما دبا ضيعوا ولاد الناس بك سنيتوا الكونطرا ولا داك النهار خص غير نخدم سديتي عينيك من بعد نعربط
نطالب بتفعيل و تطبيق مسطرة العزل و الطرد في حق هولاء الانتهازيين باقصى سرعة و اليوم قبل الغد لان اجراء الاقتطاع من الاجرة لم يعد حلا و وسيلة كافية لردع جماحهم وسعارهم اللامنتهي..انهم يضحكون على دولة باكملها و على القانون و بنود العقد الذي وافقوا على كل تفاصيله و امضوا عليه بكل رضاهم و بكل قواهم العقلية، كما يضحكون و يطنزون على الوزارة الوصية و على المغاربة و على التلاميذ و على اوليائهم بفرض عطل قسرية و عير قانونية على التلاميذ الذين هم اصلا في عطلة كورونا (نظام التناوب و عن بعد..لقد طفح الكيل و وصل السيا الزبا و لم يعد يوجد اي مواطن عاقل يتعاطف معكم..خسئتم و خابت مساعيكم….