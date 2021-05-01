توقيف مجموعة ثانية من "تلميذات التشرميل"

عرفت القضية المعروفة إعلاميا بـ”تلميذات التشرميل” ببلفاع، نواحي إقليم اشتوكة آيت باها، تطورات جديدة تمثلت في توقيف دفعة ثانية من القاصرات.

ويرتبط المعطى بـ4 تلميذات من ثانويات تأهيلية في منطقة ماسة، غرب الإقليم نفسه، سبق أن ظهرن في شريط فيديو، أشهرن فيه أسلحة بيضاء، مقرون بتعليق صوتي يحمل تهديدات واستفزازات لزميلاتهن في ثانوية النخيل ببلفاع، ليصل عدد الموقوفات إلى 10 تلميذات حتى الآن.

وجاء توقيف التلميذات الأربع على إثر نتائج التحقيق مع زميلاتهن الست في ثانوية النخيل ببلفاع، المودعات، أمس الجمعة، مركزا لحماية الطفولة بأكادير، سواء من طرف المصالح الدركية والنيابة والعامة وقاضي الأحداث بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، حيث كشفن أن ما قمن به كان كرد فعل عن “استفزازات وتهديدات” تلميذات ثانوية بماسة، إذ قمن بالرد عليهن بالطريقة نفسها.

وجرى الاحتفاظ بالتلميذات، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، تحت تدابير المراقبة القضائية بالمركز الترابي للدرك الملكي بسرية بيوكرى، في انتظار عرضهن على أنظار النيابة العامة.

وكانت مصالح الدرك ببلفاع قد تفاعلت، قبل يومين، مع شريط فيديو برزت خلاله خمس تلميذات يشهرن أسلحة بيضاء ومقرون بتعليق به سب وقذف بألفاظ نابية، إذ جرى تحديد هوياتهن إلى جانب مصورة الشريط، وكلهن تلميذات بثانوية النخيل، كما تم توقيفهن، قبل أن يقرر قاضي الأحداث، الجمعة، إيداعهن مركز حماية الطفولة، وتحديد الثلاثاء المقبل كموعد لانطلاق أولى جلسات محاكمتهن.