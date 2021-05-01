توقيف مجموعة ثانية من "تلميذات التشرميل"

عرفت القضية المعروفة إعلاميا بـ”تلميذات التشرميل” ببلفاع، نواحي إقليم اشتوكة آيت باها، تطورات جديدة تمثلت في توقيف دفعة ثانية من القاصرات.
ويرتبط المعطى بـ4 تلميذات من ثانويات تأهيلية في منطقة ماسة، غرب الإقليم نفسه، سبق أن ظهرن في شريط فيديو، أشهرن فيه أسلحة بيضاء، مقرون بتعليق صوتي يحمل تهديدات واستفزازات لزميلاتهن في ثانوية النخيل ببلفاع، ليصل عدد الموقوفات إلى 10 تلميذات حتى الآن.
وجاء توقيف التلميذات الأربع على إثر نتائج التحقيق مع زميلاتهن الست في ثانوية النخيل ببلفاع، المودعات، أمس الجمعة، مركزا لحماية الطفولة بأكادير، سواء من طرف المصالح الدركية والنيابة والعامة وقاضي الأحداث بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، حيث كشفن أن ما قمن به كان كرد فعل عن “استفزازات وتهديدات” تلميذات ثانوية بماسة، إذ قمن بالرد عليهن بالطريقة نفسها.
وجرى الاحتفاظ بالتلميذات، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، تحت تدابير المراقبة القضائية بالمركز الترابي للدرك الملكي بسرية بيوكرى، في انتظار عرضهن على أنظار النيابة العامة.
وكانت مصالح الدرك ببلفاع قد تفاعلت، قبل يومين، مع شريط فيديو برزت خلاله خمس تلميذات يشهرن أسلحة بيضاء ومقرون بتعليق به سب وقذف بألفاظ نابية، إذ جرى تحديد هوياتهن إلى جانب مصورة الشريط، وكلهن تلميذات بثانوية النخيل، كما تم توقيفهن، قبل أن يقرر قاضي الأحداث، الجمعة، إيداعهن مركز حماية الطفولة، وتحديد الثلاثاء المقبل كموعد لانطلاق أولى جلسات محاكمتهن.
منضومة تعليمية جميلة جدا ماشاء لله، كاتفرخ لينا ناس زوينين، ولله العضيم الى هاد البلاد شي نهار غادي تنود فيها روينة راه صافي هاذا لله، كرهتونا فحياتنا.
مقالات كثيرة جدا مرت هنا في هسبريس عن تشرميل الذكور وحملهم السلاح الأبيض في وجه كل من يمر بجانبهم وحتى الشرطة لم يعودوا يحترمونها بل يشهرون في وجهها كذلك السلاح الأبيض مع كلاب شرسة مدربة على الهجوم وبالكاد تجد عليها ثلاثة إلى أربعة تعليقات على أبعد تقدير أما الأنثى التي تقم بمنكر ما مرة في السنة تجد التعليقات تهوى عليها من كل حذب وصوب لهذا طغى الذكر واستفحل اجرامه لأنه يعلم جيدا أن لا أحد يأبه لاجرامه والدليل عدد التعليقات الكثيييييييييرة جدا التي تنزل على مقالات المرأة حتى لو قامت بشيء تافه مقارنة بعدد التعليقات القليييييييييلة جدا التي تنزل على مقالات اجرام الذكور حتى لو ذكر المجتمع بأسره باجرامه
هدا بكل بساطة مايسمى بقلة الترابي.
هذا ما تريده هذه الدولة اصلا، لا تريد جيلا من العلماء والمفكرين، تريد جيلا من التافهين الذين تستغلهم في شركات الكابلاج ورونو …..خدمة للراسمال الاجنبي تحت يافطة تشديع الاستثمار. ولا يمكن تحقيق ذلك بدون ضرب القدوات الثلاث: المعلم-الام- العالم. وقد نجحت هذه الدولة في ذلك، وهي الان تمهد لخوصصة القطاع، وديك الساعة جربو خيزو من احلاه كما يقول المثل.
إنما الأمم الأخلاق مابقيت***********إن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
التسبب بعينيه نظرا لضرب مؤسسات التربية في الصميم الأسرة المدرسة المسيد التنكيت على الفقيه المعلم المدرس ووووو هذه نتائج حتمية لكن قد يتطور الأمر إلى الأسوأ
يقول إبن خلدون إن “الشعوب المقهورة تسوء أخلاقها”.
سأكتفي بهذا القدر، فشرح الواضحات من المفضحات.
في الحقيقة ، التوقيف لن ينفع شيئا انما مايجب النظر اليه حقا هو اصل المشكلة ، بغض النظر عن ما اذا كانو قاصرات او قاصرين في جميع الاحوال لا زالوا اطفالا او مراهقين ، اصلا المشكلة يكمن في المنظومة التعليمية الشاخخة المشخخة التي يرأسها سي سعيد امزازي ، ومن سبقه من الوزراء الفاشلين في قطاع التعليم ، فلا يجب لوم التلميذات وانما يقع اللوم على وزارة التربية والتعليم ، هل نجد مشرملات في تركيا ؟ في اليابان ؟ هل نجد مشرملات في انجلترا ؟ هولندا ؟ لماذا لا نجد مثل هذه السلوكات عندهم ؟ الجواب واضح : سوء الإدارة والفساد هو الذي يجعل الفوارق بين الدول
زيد نهار تسمع اخبار ! متى كانت هذه المنطقة فيها بشر او بالاحرى تلاميذ من هذا النوع ؟ وزد على ذلك تلميذات ؟ كانت المنطقة كلها من ايت اعميرة الى ماسة وغيرها من القرى معروفة بالحشمة والوقار و باخلاق عالية . هذه هي ضريبة الاستثمار بالمنطقة التي جرت معها كل من هب ودب بالعديد من الضيعات الفلاحية الكبرى التي شغلت النساء كثيرا من كل من مناطق المغرب واستقروا بالمنطقة و منهن من انجبن رغما عن قلة ذات اليد عدة اطفال ثم اختلط الحابل بالنابل وصرنا نسمع بمناطق مثل هذه بمثل هذه الاحداث الغريبة والدخيلة عن المنطقة ! لما تسمع بقرى نائية انحرافات و تسيب في الاخلاق هي الاخرى مثل المدن بعد كانت كانت مضرب الامثال في الحفاظ على ما بقي لنا من موروث حضاري جميل تقول ان البلاد مشات فيها فعلا ! انما الامم الاخلاق ما بقيت …
المرجو تحديد المسميات والصطلحات.الفعل الذي قامت به الفتيات كان خارج المؤسسة ااتعليمية.وبالتالي لا نطلق عليهم اسم تلميذات.بل مراهقات فتيات مواطنات.
لان وصفهن بالتلميذات يلقي باامسؤولية كلها على المؤسسة في تغييب تام لمسؤولية البيت والأسرة.
هذه واحدة من نتائج الخطة الجهنمية التي كان يسعى اليه المسؤولونوفي هذا البلد من أجل ضرب التعليم فقد أهين رجل التعليم وصار كل جاهل يصب جام غضبه وحقده عليه. كما اهين العالم وضربت الأسرة من خلال الاعلام الرديء اذن. ماذا ننتظر أين هي القدوة بطبيعة الحال أصبحت قدوة هذا الجيل هي حجيب ومول البندير والمغرد وكل خنثى في هذا البلد. فخسبنا الله ونعم الوكيل.
هده الافعال من ارباح الاضربات التعليمية وسوء التسير وضعف البيداغوجبة والحرية المطلقة
خليتو قطاع الطرق والشفارة ودايرين فيلم على مراهقات قاصرات تيتعايرو وتيتصورو في الأنترنت،كون كانو بناتكم كون قلتو:صغارات ماعندهم عقل