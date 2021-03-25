ثلاثون مليون تجر أربعينيا إلى القضاء ببرشيد

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي برشيد، الأربعاء، شخصا أربعينيا، وهو من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه فيه بالنصب والاحتيال على عدد من الشركات، فضلا عن إصدار شيكات بدون رصيد في معاملات تجارية مع مقاولات عديدة.

مصادر هسبريس أفادت بأن عملية إيقاف المشتبه فيه، التي تمت على مستوى حي الراحة بمدينة برشيد، جاءت بناء على شكايات تقدم بها عدد من الضحايا لدى مفوضية الشرطة ببرشيد يبسطون فيها تعرضهم للنصب والاحتيال وتسلمهم شيكات في معاملات تجارية قاربت قيمتها المالية 30 مليون سنتيم، تبين فيما بعد أنها بدون رصيد.

وأمرت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية برشيد التابعة للدائرة القضائية سطات بوضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية والاستماع إلى أقواله في محضر تمهيدي قانوني، قبل عرضه الخميس على أنظار ممثل الحق العام، للنظر في المنسوب إليه واتخاذ القرار المناسب في حقه.