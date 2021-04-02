ثلاثيني ينهي حياته شنقا بجماعة أولاد امحمد

أفادت مصادر هسبريس أن شابا ثلاثينيا عثر عليه، الجمعة، جثة هامدة معلقة بحبل مربوط بشجرة بدوار أولاد العسري أولاد الزيرك، بالنفوذ الترابي لجماعة أولاد امحمد دائرة ابن أحمد بنواحي مدينة سطات.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الشاب، وهو متزوج وأب لطفل، ويقطن بدوار أولاد العسري بنواحي ابن أحمد، عثر عليه من قبل أحد أفراد عائلته مشنوقا بحبل بالقرب من منزله، مرجحة أن يكون أقدم على الانتحار.
وإثر علمها بالخبر انتقلت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي ثلاثاء لولاد بسرية وجهوية سطات، مرفقة بممثل عن السلطة المحلية، إلى مكان الحادث، وقامت بمعاينة جثة الهالك، وتحرير تقرير في الموضوع، قبل نقلها بواسطة سيارة نقل الأموات نحو مستودع حفظ الجثث بسطات، قصد تشريحها لاستثمار نتائجه في البحث التمهيدي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة.
تجدر الإشارة إلى أن حالة انتحار الشاب تعتبر الثانية في ظرف يومين، بعدما أمرت النيابة العامة المختصة في سطات، الخميس، بإجراء تشريح طبي على جثة امرأة سبعينية تنحدر من أولاد منصر أولاد الصغير بدائرة سطات الجنوبية، بعدما عثر عليها جثة هامدة مشنوقة بحبل في ظروف شكلت بحثا قضائيا تمهيديا من قبل مركز الدرك الملكي بكيسر.
إنها علامات الساعة إنها علامات الساعة، إنه زمن الدجال.
اصبح المغرب الاول عربيا و افريقيا من حيث الانتحار لا يكاد يمر يوم الا و تسمع حالات انتحار.
هناك دول في افريقيا اكثر بؤسا و فقرا من المغرب و حتى ان لا يعتقدون باي ديانة و مع ذالك لا تجد اي حالة انتحار.
بينما المغرب بلد متوسط الحال و مستقر و اغلب سكانه مسلمون و مع ذالك الاعلى في الانتحار
c est la crise de ce virus mortel qui va perdurer pendant des années er il va falloir vivre avec .
دائما سطات و شفشاون سطات شفشاون سطات شفشاون؟