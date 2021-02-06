ثنائية غينيا تحرم الكاميرون من "برونزية الشان"

ثنائية غينيا تحرم الكاميرون من "برونزية الشان"
صورة: أ.ف.ب
السبت 6 فبراير 2021 - 21:50

نجح المنتخب الغيني في هزم المنتخب الكاميروني بهدفين دون مقابل، مساء اليوم السبت ضمن لقاء تحديد صاحب المركز الثالث في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، ليحرز الميدالية البرونزية في التظاهرة القارية.

وسجل للغينيين كل من مورلاي سيلا، في الدقيقة 9، واللاعب مامادوبا بانغورا، في الزمن بدل الضائع من الشوط الأول، ليكتفي الكاميرونيون بالمركز الرابع رغم استضافتهم هذه البطولة الإفريقية.

جدير بالذكر أن لقاء النهاية يجمع المنتخبين المغربي والمالي، غدا الأحد، وخلاله يعول “أسود الأطلس” على الاحتفاظ بلقب بطولة إفريقيا للاعبين المحليين؛ بعدما ظفروا بالمركز الأول والميدالية الذهبية سنة 2018.

القارة السمراء بطولة إفريقيا للاعبين المحليين كرة القدم الإفريقية منتخب الكاميرون

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‫تعليقات الزوار

1
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    السبت 6 فبراير 2021 - 21:59

    حظ موفق غدا ان شاء الله للمنتخب المحلي لكي يحقق اللقب ويحتفظ به ، ويزكي النتائج المحققة خصوصا في الأدوار الاقصائية…

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