"جالية العبور" تمد يد العون للمعوزين في طانطان

أقدمت جمعية جالية العبور بالعالم، أول أمس، على تسليم هبة عبارة عن آليات طبية وكراسي متحركة لفائدة مندوبية التعاون الوطني بطانطان، وذلك قصد تولي مهمة توزيعها على مركز تصفية الدم والهيئات العاملة في مجال الإعاقة بالإقليم.

وتضم المساعدات المقدمة من طرف الهيئة المكونة من طرف أبناء طانطان خارج أرض الوطن كراسي عادية وأخرى كهربائية، ومعدات خاصة بالترويض، تم اقتناؤها في عدة دول أوروبية قصد توزيعها على المعوزين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي كلمة له خلال حفل التوزيع، أعرب العروسي البوداني عن شكره لكافة المساهمين من الجالية في تنزيل البادرة على أرض الواقع، وكذا الجهات المختصة التي مدت اليد العون لإنجاح هذه العملية التي من شأنها التخفيف من معاناة فئة من المجتمع هي في أمس الحاجة إلى هذا النوع من الدعم.

وأوضح رئيس الجهة المنظمة أنه رغم العراقيل والمدة التي استغرقتها الشحنة لدى إدارة الجمارك، فإن نجاح الخطوة يبقى الأهم بالنسبة لجالية العبور بالعالم، متمنيا أن تحظى مثل هذه المبادرات بتسهيلات خلال المناسبات القادمة حتى تتمكن الجمعية من مضاعفة جهودها والعمل على تقديم المزيد من الدعم لفائدة ساكنة طانطان.

تجدر الإشارة إلى أن هذا النشاط الخيري هو الثاني من نوعه الذي تقوم به جمعية جالية العبور بالعالم خلال شهر يناير، بعدما أشرفت قبل أسبوع على تسليم جهاز لتحليل الغازات بالدم لفائدة المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بطانطان.