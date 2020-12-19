جامعة الرباط تحتضن "أيام الابتكار التربوي والرقمي"

تحتضن جامعة محمد الخامس بالرباط، يومي 22 و23 دجنبر الجاري، الدورة الثانية لأيام الدكتوراه حول الابتكار التربوي والرقمي.

وذكر بلاغ لرئاسة جامعة محمد الخامس أن هذا الحدث العلمي، الذي ينظم بمبادرة من الجامعة والإدارة الإقليمية المغاربية للوكالة الجامعية للفرنكفونية، يشكل فضاء يتيح للطلبة الدكاترة على الخصوص، تقديم أعمالهم البحثية، ومناقشتها مع الخبراء، والتبادل مع زملائهم حول مواضيع هذه البحوث.

كما تمثل، وفق المصدر ذاته، فرصة للطلبة الدكاترة لتطوير قدراتهم في إطار شبكة يتوسع نطاقها باستمرار عبر هذه الأيام العلمية، وكذلك للالتحاق بالجامعات المغربية والأجنبية، والاشتغال على مواضيع تتعلق بالرقمنة والابتكار التربوي.

وأضاف البلاغ أن هذا اللقاء العلمي يهدف أيضا إلى المساهمة في تطوير البحث العلمي حول الابتكار التربوي واستخدام التكنولوجيا الرقمية في التدريس داخل الجامعة المغربية.

ووفق المصدر نفسه، فقد تم انتقاء أربعين مقالا وملصقا وتقريرا مرحليا في إطار هذا الحدث، حيث سيتم منح جوائز لأفضل ثلاثة عروض مقترحة من بينها، وذلك على غرار الدورة الأولى في 2019.