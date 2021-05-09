جامعة كرة القدم تخفّف محنة الحكم المسلك

استنفرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مختلف الأجهزة التابعة لها قصد متابعة الحالة الصحية للحكم الوطني عبد العزيز المسلك، الذي يمر من وعكة صحية فرضت عليه الغياب عن الملاعب الوطنية والدخول إلى إحدى مصحات الرباط.

وعلمت “هسبورت”، من مصدر مطلع داخل الجامعة، أن فوزي لقجع يقف شخصيا وراء متابعة الحالة الصحية للحكم عبد العزيز المسلك، بتنسيق مع كل من يحيى حدقة وخليل الرويسي، إذ يحرص هؤلاء على زيارات متواصلة للحكم المحتاج الرعاية.

وتنتظر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اكتمال الملف الطبي للحكم، بإجراء كل التحاليل المطلوبة حول وضعه الصحي، حيث ستتكلف بكافة مراحل ومصاريف العلاج.