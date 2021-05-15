جثة معلقة بشجرة تستنفر الدرك في سيدي إفني

استنفرت السلطة المحلية ومصالح الدرك الملكي، الجمعة، عناصرهما، بعد العثور على جثة شخص مجهولة الهوية، معلقة بواسطة حبل إلى غصن شجرة بدوار إد العسري بجماعة تيوغزة التابعة لإقليم سيدي إفني.

وأشارت المعطيات المتوفرة لهسبريس إلى أن عناصر الدرك هرعت إلى مكان الواقعة إثر توصلها بالخبر من طرف مواطنين، فيما لم تحدد بعد هوية الهالك، وظروف وملابسات الوفاة التي مازالت غامضة.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى تزنيت، في انتظار إحالتها على المركز الاستشفائي الجهوي بأكادير قصد إخضاعها للتشريح الطبي من أجل التعرف على هوية الهالك وتحديد كافة الملابسات المحيطة بوفاته.