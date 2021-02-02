جزئيات صغيرة تفصل الإدريسي عن الدوري الهولندي

قدم نادي أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم عرضا رسميا لإدارة إشبيلية الإسباني بغية الاستفادة من خدمات المهاجم المغربي أسامة الإدريسي على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم، مع وجود بند أحقية الشراء.

وكشفت وسائل الإعلام الهولندية عن وصول المهاجم المغربي إلى أمستردام ظهر الإثنين، لاجتياز الفحص الطبي الروتيني. وإن نجح في ذلك، فسيتم الإعلان خلال الساعات القليلة المقبلة عن صفقة رحيله إلى العملاق الهولندي.

ولم يتبق سوى القليل من التفاصيل لإضفاء الطابع الرسمي على وصول أسامة الإدريسي إلى “ملعب الأرينا”، ليكون خليفة كوينسي بروميس الذي يتأهب بدوره للرحيل إلى سبارتاك موسكو الروسي.

ووفق مصادر “Estadio Deportivo” الإسبانية، فإن إدارة الفريق الأندلسي كانت منفتحة على رحيل مهاجمها المغربي على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم الحالي؛ إذ يرغب اللاعب كذلك في خوض المزيد من دقائق اللعب بعدما بات حبيس دكة البدلاء.

من جانبه، تحدث جولين لوبتيغي عن رحيل مهاجمه المغربي، قائلا: “إنهم يتحدثون، لكن الأمر لم ينته بعد، صحيح أن الإدريسي وصل مصابًا ولم يظهر إلا قليلًا، لقد قرر محاولة إيجاد خيار يمكنه من خلاله لعب المزيد من الدقائق”.

ولا يعتمد الإسباني جولين لوبتيغي، مدرب اشبيلية، على خدمات الإدريسي كثيرا؛ إذ لم يشركه سوى في ثلاث مباريات فقط منذ وصوله الصيف الماضي، وهي أمور دقيقة جدا لأسامة الإدريسي الذي يمكنه تغيير الوجهة هذا الشتاء.

الإدريسي، أحد أفضل اللاعبين في تشكيلة أزد ألكمار الهولندي، وقع مع النادي الأندلسي مقابل 12 مليون يورو الصيف الماضي. لكن الجناح الأيسر يكافح للفوز بمقعده الأساسي ولمنحه بعض الوقت للعب، ويقال إن مسؤولي إشبيلية على استعداد للسماح له بالرحيل، على الأقل لفترة الإعارة.