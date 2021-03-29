جماعات ترابية تحتفي بالبيئة في إقليم بنسليمان

شهدت جماعات ترابية بإقليم بنسليمان تنظيم سلسلة من الأنشطة البيئية، بمناسبة اليوم العالمي للغابة، واليوم الوطني للشجرة، استهدفت حماية الموروث البيئي وإطلاق عمليات تشجير بالمؤسسات التعليمية.

الأنشطة أشرفت عليها عمالة الإقليم بشراكة مع المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، وبتنسيق مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، ومندوبية الإنعاش الوطني، وجمعيات المجتمع المدني، وشركة أوزون للبيئة والخدمات، تحت شعار “استعادة الغابات: سبيل للتنمية والرفاهية”.

وشملت هذه الأنشطة خمس مناطق زارها وفد يرأسه عامل الإقليم، ضم مسؤولين إقليميين ومنتخبين محليين، وعرفت تنقية غابة منطقة لكريمة (طريق العيون) بجماعة عين تيزغة من النفايات، وإطلاق “نسر بونيلي” بمحمية القنص السياحي سوشاتور بالجماعة ذاتها، وإعادة إدخاله إلى وسطه الإيكولوجي، بعد تلقيه العلاجات اللازمة إثر إصابته بكسر وتزويده بجهاز GPS من أجل الرصد العلمي.

كما جرى إطلاق عملية تشجير بمدرسة “الفضيلة” الابتدائية بمدينة بنسليمان، بمشاركة تلميذات وتلاميذ وأطر المؤسسة، وذلك من أجل تحسين رونق وجمالية فضاء المؤسسة، وترسيخ مبادئ التربية البيئية لدى الناشئة.

وبمنطقة “البسابس” الغربية بجماعة عين تيزغة، تم الشروع في عملية غرس شتلات جديدة في إطار عملية التشجير بساحة مدرسة البسابس.

وتم، بالمناسبة ذاتها، إطلاق عملية تنقية غابة وادي النفيفيخ بجماعة المنصورية (منطقة بني عامر)، التي يقصدها سكان المنصورية والمحمدية والدار البيضاء للترفيه والاستجمام، نظرا لموقعها الإستراتيجي القريب من الطريق الوطنية رقم (1)، والطريق السيار. وشهدت العملية مشاركة عمال شركة “أوزون” للبيئة والخدمات وفاعلين جمعويين محليين.