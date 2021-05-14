جماعة الدار البيضاء تؤهل "سوق بيع الأحشاء"

قررت جماعة الدار البيضاء تأهيل سوق بيع الأحشاء (السقط) لإخراجه من الوضع الذي يعيشه، ويستجيب للمعايير المنصوص عليها من لدن المكتب الوطني للسلامة الصحية والغذائية.

وانتدبت جماعة الدار البيضاء شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات”، المكلفة بتدبير المجازر، من أجل تأهيل وتحويل سوق السقط إلى قاعة لبيع الأحشاء تستجيب لجميع المعايير المعمول بها.

وذكرت الجماعة، وفق مشروع اتفاقية لتأهيل السوق، أن الشركة المذكورة قامت بدراسة تقنية للسوق حتى يستجيب للمعايير المعمول بها، وهو ما سيمكنها من تقديم خدمات متكاملة وشاملة لمرتفقي المجازر، والرفع من جودة الخدمات المقدمة.

وحددت الشركة، التي ستشرف على المشروع المذكور، مبلغا يناهز خمسة ملايين درهم لتغطية تكاليفه، ستعمل الجماعة على دفعه بعد المصادقة على الاتفاقية من لدن المجلس.

وأوضحت شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات”، في مذكرة قدمتها إلى المجلس، أنها تعتزم الاستمرار على المنوال نفسه، الذي بدأت به عملها في تأهيل مجازر العاصمة الاقتصادية، والذي حصلت من خلاله على شواهد الاعتماد والمطابقة لكل من المجازر وقاعة تقطيع اللحوم.

وسبق للشركة المذكورة أن التزمت بتحمل مسؤولية إدارة وتشغيل المجازر، بما في ذلك التسيير الإداري والتقني للخدمة العامة، إلى جانب إعادة تأهيل المجازر ومطابقتها للمعايير، وكذا وضع استراتيجية لتحسين الخدمة المقدمة للزبناء، مع احترام معايير الذبح وتهييئ اللحوم.

وأسندت جماعة الدار البيضاء، منذ دجنبر 2014، مهمة تدبير وتأهيل مجازر الدار البيضاء إلى شركة الدار البيضاء للخدمات، التي تمكنت بعد ذلك من الحصول على شهادة الجودة “إيزو”.