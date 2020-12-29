جمعيات تدعم المشردين أمام موجة البرد القارس

أطلقت ثلاث منظمات من المجتمع المدني حملة لتوزيع ملابس شتوية ووجبات ساخنة على مشردين من مدينة الدار البيضاء، لمساعدتهم على مواجهة موجة البرد القارس الذي يخيم على ليالي العاصمة الاقتصادية؛ وهي العملية التي ستشمل، في مرحلة أولى، منطقة الحي الحسني.

وقال كمال أبو العلاء الإدريسي، مندوب فرع الألفة لمنظمة الكشفية أشبال المغرب، إن هذه العملية الخيرية، التي تتم بتنسيق مع السلطات المحلية، تأتي في ظرفية تشهد تفشيا لفيروس “كورونا” المستجد، وهي ستساهم في تقديم يد المساعدة لفئة المشردين والمتخلى عنهم الذين يعانون الأمرين، بسبب الظروف المناخية القاسية.

وأوضح أبو العلاء، في تصريح لهسبريس، أن هذه العملية، التي تساهم فيها منظمة الكشفية أشبال المغرب فرع الألفة ونادي نماء الأزهر وجمعية النماء للمواطنة والتنمية المستدامة، تتطلب الكثير من الحيطة والحذر؛ بالنظر إلى الحالة الوبائية التي تشهدها البلاد الآن.

وأضاف المتحدث: “بعد الحسم في فكرة القيام بتوزيع الألبسة وكذلك وجبات أكل جاهزة على المشردين والأشخاص المتخلى عنهم في الشوارع، شرعنا في مرحلة جمع الملابس والمواد الغذائية وتوفير الإمكانيات اللوجيستيك اللازمة لإنتاج هذه البادرة، لنمر بعدها إلى مرحلة العمل المباشر بمعية مجموعة من القادة والفاعلين الجمعويين”.

وأشار مندوب منظمة الكشفية أشبال المغرب إلى أن الانطلاقة تشمل، في البداية، منطقة الألفة والحي الحسني وليساسفة، ثم التوسع بعدها نحو مناطق أخرى بمدينة الدار البيضاء.