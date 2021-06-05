جمعية الوحدة المغاربية تستنكر "رسالة إلى غالي"

استنكر شيخاني ولد الشيخ، رئيس الجمعية الموريتانية المغربية للدفاع عن الوحدة المغاربية، بشدة “رسالة التهنئة الصادرة عن حزب اتحاد قوى التقدم، الموجهة إلى كبير الانفصاليين، زعيم جبهة البوليساريو، بعد فراره من العدالة الإسبانية حيث يتابع في قضايا خطيرة تتعلق بجرائم ضد حقوق الإنسان”.
وعبر ولد الشيخ، في بيان توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، عن “أسفه لما تضمنته هذه الرسالة من تعريض غير مقبول بالمملكة المغربية وبسط سيادتها على حوزتها الترابية، بما يعد محاولة لإثارة الفجوة والفتور بين موريتانيا والمغرب”.
وأكد رئيس الجمعية سالفة الذكر أن “العلاقات الموريتانية المغربية أعمق من أن تؤثر عليها استفزازات هذا الحزب، وهذه الرسالة لا تعد سوى تدخلا سافرا في شؤون العدالة الدولية، ولا تتوافق مع مبادئ وقيم ميثاق الأمم المتحدة”.
وتعقيبا على هذه الرسالة، قال شيخاني ولد الشيخ إن “سمعة إسبانيا اليوم كمدافع عن حقوق الإنسان شوّهت بسبب فرار إبراهيم غالي قبل استكمال التزاماته أمام القضاء الإسباني، حيث يتابعه في جرائم حرب. كما أن عدم أخذ التدابير اللازمة أيضا لمنع عملية الفرار التي وقعت ستكبح إسبانيا في المستقبل من المجاهرة أمام العالم بأنها لديها قضاء مستقل”.
وورد ضمن البيان أنه “في خضم هذه المرحلة من العلاقات الجيدة بين موريتانيا والمغرب، إضافة إلى فترة الخصوبة والتهدئة السياسية التي تعيشها الأغلبية الموالية لفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني مع المعارضة التقليدية الموريتانية، تعتبر الجمعية أن موقف هذا الحزب تجاه محاكمة إبراهيم غالي ومثوله أمام العدالة الإسبانية لا يوافق الحكمة ومتناقض مع الرأي الموضوعي والصائب”، محذرة أصحابه من “سياسة الهروب إلى الأمام ودورها الوثيق بخرق وقف إطلاق النار على الحدود، وإشعال فتيل الحرب وما قد يقود إليه من تداعيات خطيرة، خصوصا ونحن على أبواب الأشهر الحرم التي يوضع فيها القتال وتضاعف فيه الحسنة كما تُضاعف السيئة”.
ودعت الجمعية، في ختام بيانها، “الأحزاب والوكالات الإعلامية ببلادنا إلى وضع حد للممارسات والخطابات والتجاوزات التي تستهدف دول الجوار، وتثير الخلافات بين الأشقاء، وتؤثر سلبا في المساعي المغاربية الحثيثة والصادقة لتعزيز العلاقات بين دول اتحاد المغرب العربي الخمس”.
وأكدت الجمعية الموريتانية المغربية للدفاع عن الوحدة المغاربية على “ضرورة احترام الجميع لسيادة الدول الشقيقة وأمنها واستقرارها، بما يحقق الأمن والاطمئنان والسلام في منطقة الساحل والصحراء، وكذلك العالم العربي والإفريقي”.
اصبحت الأمور واضحة الآن من كل جيران السوء ولا ندري من سيلحق بهم،فصمت المغرب له حكمة
العداء الذي يلقاه المغرب من الدول المغاربية أكبر بكثير وأشد من العداء الذي يواجهه من طرف الدول الأوروبية.
لانفهم شيئا في هؤلاء الموريتانيين ،فبعضهم يبني والبعض الآخر يصر على أن يهدم مابني ،وبهذا السجال نتساءل متى سيتم هذا البنيان،..بماأن اهل شتقيط معرفون بالنظم ،فيجدر بنا أن نحيلهم على قول الناظم : ..متى يبلغ البنيان يوما تمامه@ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم.
صورة كاريكاتورية بألف مقال تعبر عن حال افقرشعب في اغنى بلد
لابد ان اعضاء ذلك الحزب المفتخرين بالرخيص ينتمون الى مايسمى المتلذذين بالعذاب…من الواضح جدا انهم استحلوا كل الجرائم التي ارتكبتها البوليزاريو في حق الموريتانيين من قتل و تعذيب و اغتصاب…
نصيحة الى الشعب و القيادة الموريتانية…لا تغلبوا النعرة القبلية على المصالح العليا لوطنكم…فسيأتي يوم تأكلكم فيه تلك النعرة…
ملاحظة بسيطة:
انظروا ماذا فعلت النعرة القبلية في ليبيا…
سلام : گالك حزب شعارو اتحاد قوى التقدم .حزب التفريقة وقوى التاءخور .من حس بيكم يالجراد البيتين بلاعشا حزب مموال من نفط ورزق الشعب الجزاءري حزب الشيات والمرتزيقة نتع الكبرانات
موريتانيا لا يمكن وثوق بها لكنها شر لا مفر منه في هذه الاونة بالذات و احسن خيارات تعامل معها هي الحيطة و الحذر و اليقضة فهي مجرد افعى سامة لكنها في صندوق قوى استعمار و حكامها يدركون هذا الوضع لكنهم يوظفونه وفق لغة المصالح الضيقة بالدهاء لا يخطر على البال الى جوانب ان هناك روابط عاءلية قوية و تجارة نفعية منها غير شرعية التي تربطهم بالزعماء مليشيات بوليساريو الإرهابية لا يمكن تفريط فيها أو إعلان عنها و اذا وجد هؤلاء بديل و أطلق لهم عنان من طرف أسيادهم سنرى عجب عجاب منهم .
كاريكاتير بالف معنى تبون ولد بنبوش وهو الان يسعى به حصل له في عنقه لن تنفعه اي حيلة والقادم عندهم اسوأ .شكرا هسبريس. شكرا ابو علي
حزب شيوعي لايومن لا بالله ولابخق الجوار ولابمصلحة موريطانيا همه الوحيد إرضاء العصابة المهددة بالزوال من قبل حراك الشعب الجزائري الذي اقسم على المضي قدما من أجل تقرير مصير الجزائريين وإبعاد عصابة العسكر التي انفقت مئات الملايير من الدولارات من قوت الشعب من أجل لقيطة تندوف.
تحية لقواتنا المسلحة الملكية.
regardez et analysez seulement la caricature..et vous verrez où se situe le peuple algérien pour ceux qui tiennent les reines en Algérie…tout un peuple délaissé pour une poignée de mercenaires et terroriste que les généraux chouchoutent par le bien des algériens qui se trouvent appauvrit jusqu ‘à faire la manche…alors que les responsables de cette horde de mercenaires la coule douce et vivent la vie des Riches du monde dans des hôtels de lux 5 étoiles dans les meilleurs villes de l’Europe…..
نصف من يسكنون تندوف هم موريطانيين اما الصحراويين المغاربة المغرر بهم فهم يمثلون الثلث فقط والباقي جزائريين وماليين ونجيربين و ووو اما حكام الجزائر فهم لقطاء ويربون لقيط وسيتنكر لهم يوما ما وسيقع بينهم ما لا تحمد عقباه اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين.
يجب الإهتمام بناس الداخل واعطاء قيمة للمواطن وتقوية وتأهيل الشباب في بلادهم وتحسين الخدمات الصحية والتعليم وإعانة الفئة الهشة هذا أحسن رد على أعدائه أما من غير ذلك فقط هو خلق جوقة والكلام الفارغ
صورة معبرة وباتقان للمسمى طبون بن كدبون صاحب اكبر مظلومة صحية في الكون وهو يدوس على الشعب الجزاءريةليحتضن الارهابي المجرم بن بطوش ؛ رءيس مزور وغير شرعي لجمهورية طابوريستان يحتضن رءيسا وهميا مزور الهوية لجمهورية صاندليستان للخيام المثقوبة ؛ اين الجزاءريون الاحرار احفاد الشهداء حتى ينظموا طوفانا وزلزالا وبركانا ثاءرا على عصابة كابرانات بنو فرقش لطردهم وسجنهم واسترداد ما سلبوه وسرقوه من اموال الشعب طيلة الحكم الديكتاتوري العسكري الفرقوشي منذ الاستقلال
الكاريكاتور : عبد المجيد تبون الغبي يطلب من الحراك المقهور الهدوء لكي لا يزعجوا ابراهيم غالي المريض…..
كاريكاتور واعر واعر وله الف دلالة
براڤو براڤو
نتمنى منك كاريكاتور يرد على كلام تبون المعادي لملكنا العزيز
رئيس هدا الحزب الغبي الم تصله الفظائع التي اقرفها المرتزقة في حق الشعب المورتاني خلال السبعينيات بسلاح القدافي
يجب ان تعلم موريتانيا ان كبرانات فرنسا وبوخروبة ان عينهم على الصحراء المغربية وحتى على موريتانيا لما تزخر به من ثروات ولما تنعم به من انفتاح على المحيط الأطلسي لذا يجب الحذر من كل المناورات التي تقوم بها الجزائر للوصول إلى ماربها فهي تموه كل من يتعامل معها على انها تتعاون معه ولكن دون ان يعرف الخصم فهي تخطط للانقضاض عليه واسقاطه في الفخ فالكل ير. بام عينه كيف تتلاعب لزعيم الجمهورية الوهمية وتنقله من مكان لاخر كيف ما ارادت وهذا ان ذلك على شيء فإننا يدل على النية الخبيثة لكبرانات فرنسا وحلفاءهم الذين يكفرون لاخوانهم وجيرانهم ولن يقول المثل من حفر حفرة سقط فيها فقريبا ستسقط سياستهم الدنيئة المبنية على الغدر .
شكرا للاخ ولد الشيخ وجمعيته التي تتبنى حقوق الانسان!!!! خاصة بين الدول المغاربية!!! اما كلامكم عن تبون ورسالته الى الرخيص فما علينا الا ان نطلب من الله ان يمكن هذان الاحمقين من الشفاء وعرظهما على مشفى امراظ عقلية ونفسية لثبوت عدم اهليتهما لمنصبيهما المزور!!!!! غريب امر هذا العالم الذي بدى ينصب مرظى نفسانيين وعقليين عوظ أستشفاءهما!!!! ( رئيس دولة جزاءري )مطعون في اهليته وتنصيبه زورا …. يستعمل الحشيش والمخدرات بكل انواعها مع الخمر ماذا ننتظر منه؟؟؟؟ الدليل على ابنه الدي تورط في عملية نقل واسعة للمخدرات من النوع الصلب وتمكن من اخد براءة بفظل تبون؟؟؟؟؟ حكام فاسدين واثرياء مع شعب فقير!!!!
بالله عليكم اي مغرب عربي وكبرانات الجزاير جعلو مركز الارهاب مرورا على حدود مالي وحدود بوركنفاصو وحدود النيجر ثم مبين الجزاير ولبيا ومابين توننس والجزاير ومابين موريتانيا والجزازير ومابين المغرب والجزاير ويوجد هاد المركز الكبير في تندوف ويراسه بن بطوش من كون بن طوش ومن زور اسمه ومن يدهب به الى الدول باجواز سفر جزايري من المسلح ومن المممول بالله عليكم كيف تفتح الحدود وكيف تقولون المغرب العربي فكرو فما تقولون هدا احماق