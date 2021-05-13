جمعية توزع ملابس العيد على أطفال معوزين

على مدار ثلاثة أيام، وزعت تنسيقية إقليم الناظور للجمعية المغربية للإغاثة المدنية ملابس للعيد على مجموعة من أطفال الأسر المعوزة في عدد من الجماعات التابعة لإقليم الناظور.

وشملت المبادرة أيضا تسليم ملابس أخرى لجمعية الياسمين المكلفة برعاية الأطفال المتخلى عنهم بالناظور، لتتولى الجمعية توزيعها على هؤلاء الأطفال بمناسبة عيد الفطر.

حسن أدرغال، المنسق الإقليمي بالناظور للجمعية المغربية للإغاثة المدنية، قال إن “هذه المبادرة تأتي في سياق البرنامج السنوي المنظم على المستوى الوطني، وتهدف أساسا إلى إدخال فرحة العيد وبهجته إلى قلوب أطفال الأسر الفقيرة”.

وأبرز المتحدث، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن العملية، التي أشرف عليها أعضاء التنسيقية المحلية، مكنت من توزيع عدد من الملابس الجديدة على أطفال بمختلف المدن والجماعات التابعة لإقليم الناظور، مشيدا بجهود كافة المتدخلين لإنجاح هذه المبادرة الإنسانية.